Floracult, mostra mercato di florovivaismo amatoriale

Torna a Roma, dal 22 al 25 aprile "Floracult", la mostra mercato del florovivaismo amatoriale. Piante insolite, fiori rari, frutti, arredi, libri, consigli e incontri.

La manifestazione è promossa e organizzata da Ilaria Venturini Fendi e curata da Antonella Fornai, nota esperta di giardini e dall’architetto paesaggista Francesco Fornai, Floracult è una manifestazione nata per contribuire a riportare la natura al centro della cultura, in un processo di integrazione di cui oggi è impensabile fare a meno.

Nel contesto del degrado urbano e dell’emergenza ambientale la cultura verde è un linguaggio universale che può cominciare anche dallo spazio ristretto di un terrazzo. Attraverso la partecipazione di esperti vivaisti Floracult si propone come laboratorio di idee e stimolo per la diffusione e lo sviluppo della conoscenza e dell’uso di piante adatte ad essere coltivate nei nostri giardini e balconi.

Il tema di Floracult 2023

Il tema di Floracult 2023 è il rapporto Uomo/Natura, con particolare attenzione all’equilibrio ideale che l’Uomo è tenuto a ricercare con l’ambiente in cui vive e in cui è ospitato. Le piante occupano l’85% della biomassa del pianeta, soltanto lo 0,01 % è invece rappresentato dall’homo sapiens sapiens; l’Uomo non è indispensabile per la Natura, mentre la Natura lo è per l’Uomo. È fondamentale quindi, sempre più, cambiare prospettiva, analizzare i nostri errori e condividerli per superarli.

Floracult si terrà presso I Casali del Pino, in via Andreassi 30, zona La Storta. A partire da sabato 22 e fino a martedì 25 è previsto un ricco calendario di incontri. Il programma completo a questo link.