fleurs du mal trio in concerto al charity café

Sabato 26 Marzo ore 22 FLEURS DU MAL Trio in concerto al Charity Cafe -via Panisperna,68 (Rione Monti)-Roma. Ingresso con consumazione obbligatoria 10 euro.



Tornano in concerto i FLEURS DU MAL in Trio con un set acustico dedicato al Blues basato sui brani tratti dal nuovo Cd "Gumbo": alcuni standard di blues e swing (tra cui gli arrangiamenti di "Caledonia", "Let me Love You Babe", "Stop Breaking Down", "Rollin' & Tumblin'"), accanto a diversi brani originali (tra i quali il singolo "El Caracol", la ballad "Blues Cares", e il blues "800 Fantasmi"). In scaletta anche brani tratti dai precedenti Cd pubblicati "Road Sweet Home"(2001), "Luna Blues" (2004), "Lost & Found"(2008) e "Swinging Boat"(2012) e altri classici Blues.

Stefano 'Iguana': Voce, Chitarra, slide

Roberto Cruciani: Basso & cori

Graziella Olivieri: Sax Tenore & cori



FLEURS DU MAL

Band romana storica, in attivita' sin dal 1984, suona un mix di blues, rock, swing, funk, rythmin'&blues, con testi in inglese, italiano e spagnolo. All'attivo 2 LP(vinile),1 MiniCd e 8 Cd, tra i quali "Road Sweet Home"(2001-Il Manifesto Dischi), "Luna Blues"(2004-Blond Records/Storie di Note), "Swinging Boat"(2012-Blond Records/Amazon), il cd live "Bootleg"(2017-Blond/Apple Music/Amazon) , e il nuovo Cd "Gumbo"(2019-Amazon/Apple Music), un album dedicato al Blues. Oltre 1400 concerti in Italia, Olanda, Svizzera, Germania, Belgio, Francia e anche negli USA.



INFO e PRENOTAZIONI al: 06 4782588 - www.charitycafe.it