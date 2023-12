Venerdì 22 Dicembre ore 22,30 FLEURS DU MAL in concerto al Treefolk's Public House - Viale Trastevere,192 - Roma. Ingresso libero. Prenotazioni Treefolk's Public House: 06 8765 0779 / 340 112 334



FLEURS DU MAL in concerto propongono un mix di blues, rock, swing, rythmin'&blues, funk. In scaletta i brani tratti dal recente Cd "Gumbo": diversi brani originali (tra i quali il singolo "El Caracol", il blues "800 Fantasmi", l'hard rock "Hard Times", la ballad "Blues Cares") accanto ad alcuni standard di blues (tra cui gli arrangiamenti di "Caledonia", "Let me Love You Babe"), e anche diversi brani tratti dai precedenti CD "Road Sweet Home"(2001), "Luna Blues" (2004), "Lost & Found"(2008), "Swinging Boat" (2012).° Stefano Iguana-Voce, Chitarra, Slide / ° Roberto Cruciani-Basso,cori. / ° Graziella Olivieri-Sax Tenore / ° Clemente Verdicchio-Sax Contralto / ° Roberto Panico-Batteria.



FLEURS DU MAL band romana storica in attivita' sin dal 1984, suona un mix di blues, rock, swing, funk, rythmin'&blues, con testi in inglese, italiano e spagnolo. All'attivo 2 LP(vinile),1 MiniCd e 8 Cd, tra i quali "Road Sweet Home"(2001-Il Manifesto Dischi), "Luna Blues"(2004-Blond Records/Storie di Note), "Swinging Boat"(2012-Blond Records/Amazon), il cd live "Bootleg"(2017-Blond/Apple Music/Amazon) , e il recente Cd "Gumbo"(2019-Amazon/Apple Music), un album dedicato al Blues, con la partecipazione straordinaria del famoso armonicista americano Andy J Forest. Oltre 1400 concerti in Italia, Olanda, Svizzera, Germania, Belgio, Francia e anche negli USA.