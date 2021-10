Sabato 16 Ottobre ore 20 FLEURS DU MAL in concerto al Mercato Trieste - via Chiana,109 (quartiere Trieste)-Roma.



I FLEURS DU MAL tornano in concerto con la band al completo in set acustico proponendo i brani tratti dal nuovo Cd "Gumbo": alcuni standard di blues e swing accanto a diversi brani originali.

° Stefano 'Iguana': Voce, Chitarra, slide

° Roberto Cruciani: Basso & cori

° Graziella Olivieri: Sax Tenore & cori

° Clemente Verdicchio: Sax Contralto

° Roberto Panico: Batteria



I FLEURS DU MAL sono una band romana storica, in attivita' sin dal 1984, suona un mix di blues, rock, funk, swing, rythmin'&blues, con testi in inglese, italiano e spagnolo. All'attivo 2 LP(vinile),1 MiniCd e 8 Cd, tra i quali "Road Sweet Home"(2001-Il Manifesto Dischi), "Luna Blues"(2004-Blond Records/Storie di Note), "Swinging Boat"(2012-Blond Records/Amazon), il cd live "Bootleg"(2017-Blond/I-Tunes/Amazon) , e ora il nuovo Cd "Gumbo"(2019-Amazon/I-Tunes), un album dedicato al Blues, con la partecipazione straordinaria del famoso armonicista americano Andy J Forest. Oltre 1300 concerti in Italia, Olanda, Svizzera, Germania, Belgio, Francia e anche negli USA.

FLEURS DU MAL Info:

facebook page: https://www.facebook.com/FleursduMal.band

wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Fleurs_du_Mal

YouTube: https://www.youtube.com/stefanoiguana



Mercato Trieste info:



https://www.facebook.com/mercatotrieste

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...