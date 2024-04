Lunedì 29 Aprile ore 22,00 FLEURS DU MAL in concerto al Giove Music Live - Via Ettore Giovenale,54 - Roma.



I FLEURS DU MAL quest'anno celebrano 40 Anni di attività. In concerto propongono una miscela esplosiva di rock, blues, swing, rythmin'&blues, funk alternando brani tratti dal recente album "Gumbo", brani tratti dagli album precedenti e alcuni brani nuovi. Subito dopo questo concerto partiranno in Tour per 8 concerti in Svizzera (1) e Olanda (7) dal 3 al 12 maggio.

Formazione: Stefano Iguana-Voce,Chitarra,Slide / Roberto Cruciani-Basso,cori / Graziella Olivieri-Sax Tenore,cori / Clemente Verdicchio-Sax Contralto / Gabriel Greco-Batteria.



FLEURS DU MAL