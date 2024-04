Sabato 13 Aprile ore 22 FLEURS DU MAL in concerto al Charity Cafe - via Panisperna,68 - Roma. -ingresso con consumazione obbligatoria 10 euro-



I FLEURS DU MAL quest'anno celebrano 40 Anni di attività. Al Charity Cafe propongono un set acustico di brani originali e standard blues che va dal delta blues al swing -con incursioni a New Orleans-, dal rythmin'&blues al rock-blues più sanguingno, con brani tratti dal recente Cd "Gumbo", brani tratti dagli album precedenti e anche alcuni brani nuovi.

Formazione: Stefano Iguana-Voce,Chitarra,Slide / Roberto Cruciani-Basso,cori / Graziella Olivieri-Sax Tenore,cori / Clemente Verdicchio-Sax Contralto / Gabriel Greco-Batteria.



FLEURS DU MAL è una band romana storica, in attività sin dal 1984, che suona un mix di blues, rock, swing e rythmin'&blues con un repertorio rodatissimo basato su brani originali con testi in italiano, inglese e spagnolo. Hanno realizzato 9 albums dal 1989 a oggi, in vinile e in cd, tra i quali "Road Sweet Home"(2001), "Luna Blues"(2003), "Swinging Boat"(2012), il live "Bootleg"(2017), e il recente "Gumbo"(2019), un album dedicato al Blues, registrato con la partecipazione straordinaria del famoso armonicista americano Andy J Forest. All'attivo quasi 1500 concerti in Italia, Olanda, Svizzera, Germania, Belgio, Francia e anche negli USA.