Giovedì 8 Febbraio 2024 ore 21,30 FLEURS DU MAL 40° Anniversary in concerto al Alcazar Live - Via Cardinale Merry del Val,14 (Trastevere) - Roma.



I FLEURS DU MAL festeggiano 40 Anni di attività con un concerto speciale: si alterneranno brani tratti dagli album del passato e del presente, dal primo album "Fleurs du Mal" del 1989 fino al recente Cd "Gumbo", e anche alcuni brani nuovi per una miscela esplosiva di rock, blues, swing, rythmin'&blues, funk.

Formazione: Stefano Iguana-Voce,Chitarra,Slide / Roberto Cruciani-Basso,cori / Graziella Olivieri-Sax Tenore,cori / Clemente Verdicchio-Sax Contralto / Aleksandra Bjelos-Batteria. Special guest: Fabio Falconi-Sax Soprano.



FLEURS DU MAL