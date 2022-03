Fleurs di Nina Smidek, la mostra

Acta International, diretta da Giovanna Pennacchi presenta "Fleurs2 Di Nina Smidek. A cura di Luisa Briganti in collaborazione con Centro Sperimentale di Fotografia Adams. Dal 12 aprile al 7 maggio 2022 con Vernissage martedì 12 aprile 2022 ore 18.

“Se la vostra vita quotidiana vi sembra povera, non l’accusate; accusate voi stesso, che non siete assai poeta da evocarne la ricchezza; ché per un creatore non esiste povertà né luoghi poveri e indifferenti.”

Rainer Maria Rilke

Espressione della cultura mitteleuropea caratterizzata dalla molteplicità, sospesa tra secessione e simbolismo, tra scienza ed arte, carica di malinconia e ironia. Disincantata verso le apocalissi della cultura occidentale ma con uno sguardo filosofico persistentemente e profondamente orientato alla ricerca di memoria come ricerca di senso della propria identità. Artista carica di lievità atemporale, disillusa dalle sirene della modernità, sceglie di rifugiarsi in un mondo fantastico, favolistico, onirico dove regnano i cicli della natura, e dove attraverso il sogno il soprannaturale prende vita. Questo viaggio introspettivo si impone per giungere all’appuntamento con se stessi. L’artista si pone al servizio d’una volontà superiore che l’oltrepassa, diviene pertanto solamente l’interprete di una trascendenza. Artista dotata di una carica di religiosità laica. Musicista classica, ballerina di tango argentino, fotografa e cercatrice dell’altrove nelle vicende umane. Alterna instancabili viaggi a lunghi periodi di creazione nella solitudine del suo studio. Qui ha sviluppato una propria personalissima tecnica, che consiste nell’ibridazione di fotografia e pittura a olio. Attraverso lussuosi pigmenti su carta in fibra di gelso giapponese, le sue opere tornano magicamente, ad essere fotografie, come in un eterno ciclo temporale. La sua opera, come la sua vita, è una Gesamstkunstwerk, costantemente rivolta alla ricerca dell’armonia del proprio essere e ciò la porta ad introdurre registrazioni sonore nelle sue opere, per consentire allo spettatore di immergersi con più profondità nel suo mondo interiore. Il lessico visivo dell’artista è caratterizzato da venature intrise di nostalgia e malinconia capaci di suggellare con il tempo un patto che ci trasferisce in un altrove di memoria rallentata ed abitata da struggente solitudine. Un mondo composto di luce, armonia e sentimento.

Gabriele Agostini



Nina Šmídek praghese di nascita, vive e lavora tra Praga e Parigi. Pittrice, fotografa, musicista classica, ballerina di tango argentino, cittadina del mondo, si dedica a vedere l'invisibile, realizzando fotografie d'arte che emergono dal subconscio. Artefice di una particolare e singolare ibridazione di fotografia e pittura ad olio.

Ha esposto

2021

Mostra personale in corso presso la Clinica Fidentia, Orechovka, Praga

2020

Salon d'Automne 2020, Champs Elysées, Parigi

Mostra UnisVers'ART, Palazzo Brullov, San Pietroburgo (annullata causa covid19)

Salon Comparaisons 2020, Grand Palais, Parigi

2019

Fotorenesance, Topic Fair, Praga 2019

Asta Via Fondazione, Palazzo ?ofín, Praga

Cascina Farsetti Art 2019, Palazzo Velli, Roma

2019, Champs-Elysées, Parigi

Fuori Luogo, Venezia, Italia

Fiera d'autunno cinese, Xi'An

Salon Comparaisons 2019 , Grand Palais, Parigi

2018

Komart Gallery , Roma

Czech Photography Salon I, Salon Topic, Praga

2018, Champs-Elysées, Parigi

Cascina FarsettiArt , Palazzo Velli, Roma

Aria aperta, Varna, Obzor

Praga Photo 2018 (Palazzo Clam Gallas), Confronti tra saloni di Praga, Grand Palais, Parigi

Creazione del libro d'artista Prefazione di Gerard Xuriguera 2018

2017

Intorno a Gérard Xuriguera

Gallerie Roy Sfeir e Samagra, rue de Seine, Parigi