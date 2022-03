Flamenco Experience all'Alexanderplatz

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, giovedi 31 marzo, Flamenco Experience.

Il chitarrista flamenco Riccardo Garcia Rubí, presenta il suo recital per chitarra flamenca “Flamenco Experience” nel quale articola il lirismo e le modulazioni proprie che definiscono il suo stile, e lo rendono diverso e personale. Uno stile, il suo, tra il flamenco e il jazz. Come giovane musicista inquieto, aperto alle sonorità dell’epoca in cui vive, presenta il profilo di un compositore di chitarra contemporanea; una Musica in movimento.

“Flamenco Experience” è il risultato di tutti i momenti che il chitarrista ha vissuto accanto alla sua chitarra e a tutti i grandi maestri che l’artista ha ammirato e accompagnato durante il suo percorso musicale. Artisti del calibro di Javier Girotto, Antonio Solimene, Fausto Mesolella, Manuel Montero Miranda, José Antonio Rodriguez, Carlos de Jacoba.Il flamenco e la chitarra contemporanea, si fondono naturalmente nella loro sensibilità, per esprimere uno stile unico, quello di Riccardo Garcia Rubí. In scena in solitario e accompagnato dal cante flamenco di Antonio López “El Carbonilla”, dalle percussioni di Paolo Monaldi e in alcuni brani dalla violoncellista Susanna Garcia Rubí e da Valerio Mileto al ‘oud.

“Flamenco Experience” è la perfetta combinazione di forza, lirismo e la più profonda comprensione dell’arte del flamenco e della musica etnojazz.