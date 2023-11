Flamenco e danza absca: Yarin al Romaeuropa festival

Yarin mette in scena, attraverso la danza interazionale del Romaeuropa Festival 2023, l’incontro culturale tra due differenti tradizioni, linguaggi, zone della Spagna. Da un lato la tradizione basca incarnata dal dantzari Jon Maya (guida di Kukai Dantza compagnia e progetto che intende far dialogare le danze popolari basche con i linguaggi contemporanei), dall’altra quella dell’icona del flamenco contemporaneo rappresentato da Andés Marin.

Dal loro incontro e dal dialogo con il musicista Julen Achiary è nato Yarin, lo spettacolo presentato in prima nazionale il 9 novembre alle 21 all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” in corealizzazione con Istituto Cervantes.



In uno spazio neutro due uomini si rivolgono alle loro radici e le approfondiscono come fossero il loro modo di relazionarsi all’ambiente che li circonda. Ciascuno porta in scena le proprie origini e la propria essenza. Simbologie e gestualità si confrontano, si ascoltano, si avvicinano e allontanano nel segno di uno scambio, talvolta difficile, ma sempre basato sul rispetto e sull’accoglienza.