"Five for Art": nel coworking viaggio tra mosaici, astrazione onirica e colori

Cinque artisti per una mostra collettiva che animerà gli spazi di Wire Coworking offrendo ai visitatori una panoramica su diverse forme pittoriche e interpretazioni artistiche. Si intitola “Five for Art” l’esposizione che vedrà protagoniste le opere di Rita Bertani, Paola Minissale, Stefania Panelli, Anna Proietti e Daniele Tibo. Tutti artisti della scuderia di Arte e Città a Colori di Franco Galvano.

Un viaggio tra colori e sentimenti. Tra open space e sale relax del coworking di Roma Ostiense arriva la grande armonia coloristica nel contesto di astrazione onirica di Rita Bertani. Nelle sue opere non ci sono protagonisti ma è l'opera nel suo insieme che riveste la maggiore importanza. L'intrecciarsi di vari piani cromatici in rapida successione annulla i contrasti netti e traduce sulla tela gli effetti istantanei e mutevoli della percezione visiva. I visitatori potranno poi immergersi nella tecnica che contraddistingue le opere di Paola Minissale: la pittura ad olio eseguita a spatola riproduce su tela piccole tessere che simulano un mosaico cromatico creando un effetto affascinante, in grado di attirare lo sguardo e la curiosità di chi osserva i suoi quadri.

La pittura di Stefania Panelli, pur appropriandosi delle suggestioni della pittura informale e astratta, di cui condivide il gusto per la superficie vibrante di materia e di luce, non può prescindere da alcuni richiami alla figurazione tradizionale. Nelle sue opere, frammenti di figure mediate dalla realtà fotografica appaiono sulla tela, rielaborati dalla memoria e incastonati fra piani prospettici scomposti e riassemblati in un rigoroso impianto formale. L’intento è quello di creare un appiglio per il fruitore dell’opera, che, reinterpretando quello stesso dato in base al proprio vissuto personale, partecipa al processo comunicativo tra artista e fruitore, in un incontro arricchente per entrambi. Anna Proietti, amante del figurativo, mette su tela paesaggi e luoghi da lei visitati e appartenenti al suo essere: la sua pittura è un inno a colori e forme.

Le opere di Daniele Tibo sono il riflesso di ciò che vive in prima persona e di quello che accade alle persone che lo circondano. I suoi pensieri, le sue esperienze si rispecchiano nel suo pennello. Amore, passione, sofferenza e rinascita, queste sono le parole chiave della sua arte.

Five for Art è visitabile negli spazi di Wire Coworking Space (via Baccio Baldini, 12) dal 3 febbraio al 4 marzo 2022. Dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle 18. Ingresso gratuito. Vernissage 3 febbraio ore 17:30 su prenotazione press@wirecoworking.com. Ingresso consentito solo ai possessori di Green Pass, obbligatorio utilizzo mascherina Ffp2.