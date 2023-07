Fiumicino TTS Street Food

Dal 20 al 23 luglio, la flotta del TTS Food approderà a Fiumicino. Numerosi street chef, posizionati a semi cerchio sulla Darsena, sotto le ombre delle barche ferme al porto, daranno vita al più grande ristorante “on the road” sotto le stelle di Fiumicino.

Cosa si mangia a TTS Street Food Fiumicino

Gli street-chef, proporranno ricette provenienti da diverse regioni Italiane, ma anche cucine estere: Hamburger goumet (frollatura Dry Aged); panini con Scottona sfilacciata cotta 24 ore a bassa temperatura; Cartocci di pesce fritto, panini con tonno, salmone e pesce spada. Dall’Abruzzo arrosticini di pecora alla brace. Dalla Puglia, bombette di Cisternino, puccia con polpo arrosto e burrata, focaccia barese appena sfornata. Da Roma il mitico carciofo alla giudia e non potrà mancherà sua maestà la porchetta, ma in versione gourmet. Dalle Marche olive e cremini ascolani. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, pane ca meusa e salsiccia catanese; Una nuova versione di pizza fritta con polpette al sugo, pollo e peperoni, broccoletti e salsiccia e tante altre versioni, anche dolce.

Non mancheranno le proposte internazionali, come nelle vere steak house americane, potrete gustare uno slow smoked BBQ con costine di maiale, chicken wings, pulled pork e molto altro. Dal Messico nachos, burritos, tacos e margarita. Per attraccare poi in Spagna assaporando la vera Paella Valenciana, cotta nelle tradizionali padellone, accompagnata da sangria artigianale.

Per i più golosi, bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna, cheesecake home-made e delizie al pistacchio. Cannoli e cremolati siciliani e tante altre dolci sorprese.

Cosa bere a TTS Street Food

In esclusiva per il TTS Food, dal più antico birrificio artigianale bavarese arriva la birra firmata Landshuter Brauhaus, birra Cruda non filtrata, una vera eccellenza. Inoltre, il chiringuito di Bollicine, proporrà ottimi aperitivi a base di prosecco, frutta e ottimi cocktail estivi. Vermentino ghiacciato, ma anche rossi corposi e bollicine.