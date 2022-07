Arriva il fiume paradiso. A Luglio apre la novità della stagione 2022

Prezzo non disponibile

Aqua World, l’area acquatica di Cinecittà World, raddoppia da luglio con Paradiso, il fiume lento: un lungo e rilassante corso d’acqua cristallina dove, si potrà fare il bagno e lasciarsi cullare a bordo di comodi gommoncini, trasportati dalla corrente e immersi nella natura.

Il fiume Paradiso è la novità 2022 del parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma, una nuova attrazione che era già stata programmata per la stagione 2020 ma che ha subìto rallentamenti nei lavori a causa della pandemia.

Ora finalmente il divertimento acquatico si arricchisce e la vacanza a Cinecittà World sarà ancora più bella, tra Fiume Paradiso, spiaggia, lettini, ombrelloni e Cinepiscina.

Nel grande specchio d'acqua di 1700 metri quadrati è possibile giocare e tuffarsi in piscina, con l’animazione live ogni giorno. Inoltre in piscina si potrà assistere anche al grande cinema: un imponente maxi-schermo fa da cornice alla vasca per proiettare film, spettacoli, programmi e partite di calcio da gustare al fresco nell’acqua.

Natura e scenari della Thailandia, poi, nella Phuket Beach, spiaggia di sabbia finissima, con pagoda per massaggi Thai e la possibilità di trascorrere giornate serene immersi nei colori, nella vegetazione e nelle tipicità thailandesi.

A disposizione degli ospiti dell’area Aqua World ci sono spogliatoi, docce, bagni e armadietti dedicati.

Paradiso è un’attrazione per famiglie, grandi e piccoli. L’unica parola d’ordine, per tutti, è relax.