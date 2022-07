I sapori del mare arrivano da Eataly Roma con la nuova edizione del Fish & Wine: i dettagli della rassegna che durerà dal 4 luglio al 11 settembre

Prezzo non disponibile

Salpa oggi la nuova edizione del Fish & Wine di Eataly Roma, la manifestazione che porta il sapore e i profumi del mare in tavola, nel ristorante Pizza & Cucina del grande store di Ostiense. Tanti gli appuntamenti in calendario dal 4 luglio all'11 settembre per vivere l’estate all’insegna del gusto da Eataly Roma.

Per tutta l’estate mangiare da Eataly sarà come viaggiare idealmente lungo le coste del nostro Paese, scoprendo le tradizioni, i sapori e le sfumature delle regioni italiane di mare con tanti nuovi piatti a base di pesce, abbinati ai vini di alcune tra le più importanti cantine di ciascuna regione. Nel dettaglio, saranno 10 le regioni costiere a cui verranno dedicati altrettanti menù da degustare.

Si naviga tra specialità regionali, piatti di mare e vini di qualità

In occasione del Fish & Wine il ristorante Pizza & Cucina arricchirà le sue proposte con tante novità. A partire dal 4 luglio, ogni settimana verrà celebrata una regione di mare con un menu degustazione di tre portate ad un prezzo speciale, abbinato a una cantina della regione. Tutti i piatti sono acquistabili anche singolarmente. Si inizia con la Sicilia dal 4 al 10 luglio, per poi proseguire con la Puglia dall'11 al 17 luglio, a seguire la Calabria dal 18 al 24 luglio, il Lazio dal 25 al 31 luglio, la Sardegna dall'1 al 7 agosto, l'Abruzzo dall'8 al 14 agosto, la Toscana dal 16 al 21 agosto, la Campania dal 22 al 28 agosto, l'Emilia-Romagna dal 29 agosto al 4 settembre e le Marche dal 5 all'11 settembre.

Oltre ai menu regionali che saranno proposti ogni settimana, è in programma anche un calendario di appuntamenti con ospiti che vedrà ristoratori della città preparare piatti speciali.

