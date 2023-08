Fish&bubbles, spettacolo di bolle di sapone a Castel Sant’Angelo

Intero € 12,00 Ridotto € 2,00 per i cittadini europei tra i 18 ed i 25 anni

Spettacolo tra pioggia, leggerezza e bolle di sapone Fish&bubbles di e con Michele Cafaggi arriva a Castel Sant’Angelo il 13 agosto ore 21, dopo aver attraversato l’Italia e viaggiato in giro per il mondo dal Canada all’India, dal Giappone alla Grecia, dall’Irlanda alla svizzera, dall’Austria alla Spagna. Un appuntamento pensato per i bambini che hanno accesso gratuito al Museo.

Clownerie, giochi con l’acqua e bolle di sapone giganti con la regia di Ted Luminarc, per trascorrere una serata speciale nel cortile di Alessandro VI. La storia narra di un pescatore della domenica, perseguitato da una nuvoletta dispettosa, che lo innaffia ovunque vada. Il pescatore però non si dispera: lui è fatto di sapone e i suoi pensieri sono bollicine colorate; per lui la pioggia è una ghiotta occasione per presentare a tutti, i suoi giochi preferiti.

Chi è Michele Cafaggi

È attivo nel panorama teatrale dai primi anni '90. È stato il primo artista in Italia a creare uno spettacolo intero dedicato alle Bolle di Sapone. Ha studiato tra Milano e Parigi recitazione, arti circensi, mimo, clownerie ed improvvisazione teatrale e ha esperienze nel teatro di ricerca e nel teatro di compagnia.

Dal 1993 si esibisce come artista di strada e di teatro in Italia ed in molti altri paesi del mondo passando con disinvoltura dalle grandi platee internazionali alle feste di paese, scuole, teatri, ospedali, case di riposo, carceri e ovunque ci sia l’occasione e il piacere di incontrarsi con il pubblico. È Dottor Sogno presso i reparti pediatrici dove opera la Fondazione Theodora Onlus.

La terza edizione di sotto l’Angelo di Castello, rassegna di danza, musica e spettacolo a cura di Anna Selvi, crea geometrie di relazioni inusuali offrendo spazi di creazione artistica e percorsi di fruizione inaspettati che cattureranno il pubblico in racconti di fascinazione e bellezza. Il progetto di valorizzazione del sito della Direzione Musei statali della città di Roma e il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, diretti da Mariastella Margozzi, presenta in questa edizione della rassegna molti progetti site-specific che metteranno in relazione e dialogo il luogo e la sua storia con la creazione contemporanea.