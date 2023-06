Fire, Festival d’inchiesta e reportage giornalistico del Centro di giornalismo permanente

Prende il via, a Roma, la seconda edizione di FIRE, il Festival d’inchiesta e reportage giornalistico del Centro di giornalismo permanente (CGP), in programma dal 21 al 24 giugno al Giardino Galafati, in via del Pigneto n 104.

Quattro giornate di approfondimento, mostre, dibattiti e workshop gratuiti sulle questioni più impellenti del nostro tempo: carceri, migrazioni, lavoro, città e cambiamento climatico. Tra gli ospiti Luciana Castellina, i giornalisti Annalisa Camilli, Nello Scavo e Giulia Bosetti, la garante delle persone private della libertà di Roma Capitale Valentina Calderone, lo scrittore Christian Raimo, il direttore dell’associazione Terra! Fabio Ciconte e la storica Vanessa Roghi.

FIRE è realizzato in collaborazione con il circolo Arci Sparwasser del Pigneto, A Buon Diritto Onlus e Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD).

Il Centro di giornalismo permanente è un collettivo di giornalisti freelance. Dal 2018 lavora nell’ambito del giornalismo sociale finanziando i propri lavori su conflitti, violazioni dei diritti umani, migrazioni, periferie, violenze di genere, mafie e crimini ambientali.

Il CGP inoltre promuove eventi divulgativi legati al mondo del giornalismo e organizza workshop aperti a tutti con lo scopo di promuovere una formazione continua a costi accessibili.

Il programma di Fire 2023

Mercoledì 21 giugno, Giardino Galafati, Scuola Toti, Via del Pigneto 104

Ore 19:00

IL CRONISTA METROPOLITANO SEMPRE INDIPENDENTE E MAI

NEUTRALE

Dalla vivacità dei movimenti del '77 fino alla lotta armata e al sequestro di Aldo

Moro. Una parabola storica che Carlo Rivolta, giornalista talentuoso ed acuto

osservatore, ha raccontato attraverso i suoi reportage. Entrato giovanissimo a

Paese sera, Rivolta partecipa alla nascita di Repubblica, di cui diventa uno dei

cronisti di punta.

E oggi cosa significa occuparsi di cronaca dei grandi fatti della politica e della

società da una prospettiva “orientata” ma “rigorosa”? Che legami intrattengono

i movimenti sociali con i professionisti dell'informazione? Come risuonano tra

loro vita privata e ambito lavorativo, per un giovane reporter del 2023?

L’incontro vuole essere anche un’occasione per tracciare delle linee di

continuità e divergenza con l'attualità. Saranno ospiti Annalisa Camilli,

Tommaso De Lorenzis, Mauro Favale e Filippo Poltronieri. Modera Claudia

Torrisi del Centro di giornalismo permanente.

Ore 21:00

STATI DI EMERGENZA: LA CRIMINALIZZAZIONE DELLE MIGRAZIONI

Sono ancora impresse nell’immaginario collettivo le istantanee relative al

naufragio di Cutro del 25 febbraio scorso dove persero la vita 94 persone. Un

momento che ha portato il governo di Giorgia Meloni a dichiarare lo stato di

emergenza promettendo di cercare «gli scafisti su tutto il globo terracqueo». Al

netto di un aumento evidente delle partenze lungo tutto il 2023, ci sono delle

domande da porsi sul fenomeno migratorio: perché si decide di partire? Cosa

succede in mare? Quali sono i diritti che vengono assicurati una volta in Italia?

E, soprattutto, si tratta davvero di un’emergenza?

In collaborazione con A Buon Diritto Onlus e Coalizione Italiana Libertà e Diritti

Civili (CILD), il Centro di giornalismo permanente propone una serata di

dibattito sulle migrazioni con giornalisti ed esperti del tema: Nello Scavo,

Giorgia Linardi, Federica Borlizzi, Rita Vitale e Lorenzo Bagnoli.

Giovedì 22 giugno, Giardino Galafati, Scuola Toti, via del Pigneto 104

ore 19:00

LE INTELLIGENZE ARTIGIANALI - ANATOMIA DEL CASO LETTERA22

Secondo i calcoli di Philip Meyer, noto studioso dell'editoria americana, l’ultima

sgualcita copia su carta del "New York Times" sarà acquistata nel 2043. Con la

crisi di vendite che affligge i quotidiani da una ventina d’anni e l’avvento di

tecnologie sempre più destabilizzanti su un modello industriale che per secoli

ha generato utili in tutto il mondo, viene da pensare che la previsione sia

addirittura ottimistica. In un quadro del genere, ogni tentativo di resistenza o di

rilancio appare un caso di studio da approcciare con estremo interesse e un

pizzico di ottimismo. Lettera22 è un’associazione fra giornalisti con sede a

Roma, specializzata in temi di politica estera, cooperazione internazionale e

cultura. Nata nel 1993, ha appena concluso con una raccolta fondi per lanciare

il proprio “Mook”, un magazine-book che scommette, ancora, sulla carta

stampata, sui bravi illustratori che la animano, sulla forza delle parole e su un

lavoro in profondità. I protagonisti di questa avventura saranno insieme a noi

per raccontarci i prossimi passi della neonata rivista e discutere insieme a

esperti del settore le pratiche per la ricerca di possibili uscite di sicurezza a

una crisi di idee e lettori che appare sempre più preoccupante.

ore 21:00

PER COLPA DI ALFREDO: DAL CASO COSPITO UNA DISCUSSIONE SUL

41 BIS

La vicenda di Alfredo Cospito, anarchico detenuto al 41 bis, e i suoi 181 giorni

di sciopero della fame sono stati per mesi al centro del dibattito politico e

giornalistico nazionale. Si è aperta una discussione su un regime detentivo,

impropriamente chiamato carcere duro, nato sull’onda dell’emergenza dopo le

stragi di mafia ed entrato stabilmente nell’ordinamento italiano. Il 41bis nasce

dall’esigenza di interrompere le relazioni tra la persona detenuta e

l’organizzazione criminale di appartenenza, ma questo bisogno di sicurezza

come si coniuga con il catalogo di limitazioni imposte alle persone detenute?

Un massimo di 4 libri, non più di 12 matite o colori ad acquerello, fotografie in

numero non superiore a 30. In che modo queste limitazioni sono in linea con il

reinserimento sociale e di rieducazione, il fine della pena sancito dalla

Costituzione?

Chi sono le persone oggi al 41 bis? E come si vive dentro una cella di

isolamento 22 ore al giorno? Saranno ospiti Caterina Calia, Valentina

Calderone, Federica Delogu, Carmelo Musumeci e Luigi Romano.

Venerdì 23 giugno, Giardino Galafati, via del Pigneto 104, Roma

ore 19:00

LA TEMPESTA PERFETTA: QUELLO CHE CI MANGIAMO È QUELLO CHE

CI PAGANO

Crisi climatica, energetica e alimentare. E' servito il conflitto in Ucraina a

guardare da vicino ad alcune criticità del nostro tempo: dipendenza

energetica, finanziarizzazione del mercato del cibo, disuguaglianze alimentari

tra nord e sud del mondo, sfruttamento della forza lavoro. In sintesi, ciò che ci

ha mostrato questa guerra è soprattutto il fallimento dei vecchi modelli di

produzione, imposti dal modello capitalistico. Modelli di estrazione, che hanno

finito per arricchire i pochi e affamare i molti. In questa Tavola rotonda, in cui

sarà presentato il libro di Fabio Ciconte “L’ipocrisia dell’abbondanza” (ed

Laterza 2023) e il report dell’associazione Terra! che fa luce sul caporalato in

Lombardia, affronteremo nello specifico il tema degli attuali modelli di

produzione del cibo, del loro impatto sull'ambiente e sui diritti, umani e del

lavoro.

Ne parleremo con:

Giulia Bosetti, giornalista Rai News

Fabio Ciconte, direttore dell'Associazione Terra! e autore de "L'ipocrisia

dell'abbondanza" (Editori Laterza, 2023)

Maurizio Franco, co-autore dell'indagine sul caporalato in Lombardia dell'Ass.

Terra!

Modera Maria Panariello, giornalista e campaigner dell'Associazione Terra!

ore 21:00

RUVIDE - STORIE DI LOTTE & LAVORO - PRESENTAZIONE

DELL’ARCHIVIO AUDIOVISIVO SUL MOVIMENTO OPERAIO

Trent'anni di battaglie, dentro e fuori le fabbriche. Il movimento operaio e le

conquiste sociali. Il Novecento e la difesa della democrazia in Italia. E non

solo. Ruvide: storie di lotta e lavoro è l'archivio multimediale dello Spi-Cgil che

racchiude l'epopea dei lavoratori e delle lavoratrici dal Dopoguerra agli inizi

degli anni '80. Ruvide è un romanzo sindacale, la biografia di una

generazione che ha scelto di lottare per sé e per gli altri. Le storie individuali

sono lo scheletro di un racconto collettivo che è parte essenziale delle vicende

italiane. Con il sindacato protagonista di un processo di emancipazione che ha

interessato milioni di persone. Un glossario del conflitto con centinaia di

testimonianze raccolte in video: operai, delegati di fabbrica, funzionari, militanti

dei partiti e delle organizzazioni della sinistra, attivisti e dirigenti sindacali,

donne e uomini che si sono battuti per un Paese migliore. Ruvide è un

romanzo sindacale, la biografia di una generazione che ha scelto di lottare per

sé e per gli altri. La prima parte della realizzazione dell’archivio storico dello

Spi-Cgil è un lavoro durato due anni ed è stato realizzato dal Centro di

giornalismo permanente. Saranno ospiti Luciana Castellina, Marco

Mastrandrea, Ivan Pedretti, Vanessa Roghi e Mario Di Vito.

Sabato 24 giugno, Giardino Galafati, via del Pigneto 104, Roma

ore 19:00

L’ATTACCO DEI FREELANCE - PRECARIETÀ NEL GIORNALISMO E

QUALITÀ DELL’INFORMAZIONE: CHE FARE?

Il ruolo dei giornalisti freelance nel settore dell’informazione è un argomento

tabù. Spesso privi di contratti, con collaborazioni saltuarie e pagamenti anche

oltre i 60 giorni e a cifre irrisorie. Oggi in Italia si stima che ci siano 40mila

freelance, non strutturati all’interno delle redazioni giornalistiche, che svolgono

un ruolo di primaria importanza per l’attività quotidiana dei giornali. Le

condizioni di lavoro sono al di sotto di qualunque tutela con un’esposizione a

rischi di vario tipo, come il pericolo di ricevere querele preventive senza la

possibilità di ricevere assistenza legale dai datori di lavoro. Come è possibile

oggi accedere alla professione? Quanto le attuali modalità di collaborazione e

ingresso all’interno delle redazioni incidono sulla qualità di quello che

leggiamo? È possibile una riforma che tenga conto di una crisi dei modelli

editoriali tradizionali che non accenna a fermarsi? Questi temi sono da anni al

centro del dibattito del nostro collettivo. Il Centro di giornalismo permanente

propone una tavola rotonda con i collettivi giornalistici e i freelance per

lanciare la proposta di un rapporto quantitativo e qualitativo collettivo sulle

condizioni del nostro settore in Italia. Durante l’incontro verranno raccolte le

esperienze degli interessati per iniziare a individuare dei punti programmatici

in vista del lancio del rapporto. Un dibattito a cura del Centro di giornalismo

permanente, Lettera22, IrpiMedia, Scomodo, Lo Spioncino dei freelance, Fada

e Arcipelago19.

ore 21:00

NOMI, CASE E CITTÀ: PERCHÉ LE NOSTRE METROPOLI SONO

DIVENTATE INVIVIBILI

La protesta delle e degli studenti universitari in tenda contro il caro affitti ha

riportato alla ribalta delle cronache una delle questioni più impellenti del nostro

tempo: l’iniquità del modello di sviluppo delle nostre città, in mano ai privati

che ridisegnano lo spazio urbano secondo i criteri della rendita e del profitto.

Le istituzioni assecondano il fenomeno, dismettendo porzioni sempre più

consistenti del patrimonio pubblico e liberalizzando le colate di cemento. Il

piatto è ricco e tutti ne pretendono una parte.

Il risultato? Precarietà abitativa dilagante e ghettizzazione delle fasce sociali

più vulnerabili. Chi sono gli attori che alimentano e governano questi processi?

Qual è l’impatto sul tessuto sociale? Il ruolo della criminalità organizzata nella

trasformazione dei quartieri? Quali forme di resistenza contrastano una deriva

raccontata come inevitabile? E infine: perché le nostre metropoli sono

diventate invivibili? Saranno sul palco Leonardo Filippi, Sarah Gainsforth,

Christian Raimo, Giulio Rubino, Camilla Siliotti e il circolo Arci Sparwasser.