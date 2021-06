Fiori invisibili: i Ttozoi trasformano la muffa in arte al Gaggenau di Roma

Apre lunedì 5 luglio al Gaggenau Design Elementi di Roma la mostra del duo TTOZOI “Fiori invisibili” a cura di Sabino Maria Frassà.

La mostra è parte del ciclo artistico “Extraordinario”, promosso tra Roma e Milano dal brand del design Gaggenau insieme al progetto non-profit Cramum. Filo conduttore di questo ambizioso progetto è l'indagine attraverso l'arte e il design del rapporto sempre più complesso tra l'essere umano e lo spazio urbano, architettonico e sociale.



La mostra “Fiori invisibili” porta per la prima a volta a Roma le opere del duo artistico TTOZOI. Le loro opere d’arte sono realizzate a partire da materie organiche (farine, acqua e pigmenti naturali), che ci mettono in contatto con un mondo extraordinario - le muffe - elementi che normalmente non consideriamo nell’ambiente intorno a noi. Gli artisti realizzano così delle opere attraverso un procedimento di fatto invisibile agli occhi sia degli artisti sia degli spettatori, ma fortemente influenzato e in connessione con le condizioni ambientali che lo circondano. Le opere d’arte dei TTOZOI si sviluppano infatti in situ, all’interno di teche chiuse; soltanto dopo un’attesa di 40 giorni viene mostrato allo spettatore il risultato di questo processo di proliferazione, che è anche un vero e proprio testimone del genius loci che li ha determinati.



Visite aperte al pubblico nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e solo su appuntamento previo contatto email o telefonico:

E-mail: gaggenau.roma@designelementi.it

T. +39 06 39743229, +39 371 1733120

Info sulla mostra: infocramu@gmail.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...