Fiorella Mannoia e Danilo Rea alle Terme di Caracalla

Fiorella Mannoia inaugura la stagione romana dei concerti estivi con uno spettacolo suggestivo tra le rovine romane delle Terme di Caracalla.

La cantautrice sarà, infatti, protagonista di un atteso concerto, accompagnata al pianoforte da Danilo Rea al pianoforte, tra i musicisti jazz italiani più popolari, Rea è un pianista dall'immenso talento in grado di spaziare in ogni tipo di repertorio musicale. Ormai la coppia Mannoia-Rea è una coppia consolidata per i fan dei due artisti. Insieme, infatti, riescono ad emozionare, rapire e far emozionare il pubblico.

L'appuntamento con il concerto-spettacolo di Fiorella Mannoia e Danilo Rea è il 1 giugno, alle 21, alle Terme di Caracalla