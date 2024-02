Fiorella Mannoia con l'orchestra sinfonica a Caracalla

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 03/06/2024 al 03/06/2024 Orario non disponibile

Dopo il successo ottenuto a Sanremo 2024 con Mariposa, testo che le ha fatto aggiudicare anche il premio Sergio Bardotti per il miglior testo, Fiorella Mannoia annuncia il suo tour e il progetto live "Fiorella Sinfonica - Live con orchestra".

Nell'anno in cui spegnerà anche 70 candeline, la cantante romana inizierà la sua tournée in estate, proprio da Roma. Appuntamento il 3 giugno, tra le suggestive mura delle Terme di Caracalla, per un importante e imperdibile concerto-evento speciale.

I concerti sono prodotti e organizzati da Friends & Partners e Oyà. Il tour continuerà poi nel resto d'Italia.