Fiord'amaranto, il nuovo progetto musicale di Stefania Placidi

Al BiblioBar, nell'ambito della manifestazione Letture lungo il Fiume, Stefania Placidi propone il suo nuovo progetto musicale Fiord'amaranto, in duo con Lucio Villani. Due serate, il 13 e il 27 luglio, dedicate ai canti della tradizione di Roma e della campagna romana.

Partendo dal cuore di Roma, antichi canti ritrovano una sorgente comune, una rilettura fresca, ricca di suggestioni. Timbri acustici, vocalità tradizionale e corde compongono un canto che viene da memorie lontane. È una strada di canti, dallo stornello alla commedia musicale, dal canto a fiore alla canzone d'autore popolare, dalla ninna nanna alla serenata. I canti tessono storie lontane, riti della quotidianità, destini e necessità comuni.



Stefania Placidi, chitarrista e cantante, autrice, nasce a Roma ed è attiva, soprattutto sulla scena romana, con progetti propri e numerose collaborazioni. In ambito folk la sua attività di ricerca incessante la porta a contatto con realtà eterogenee. Da molti anni collabora con Lucilla Galeazzi, artista di fama internazionale e autorevole esponente della musica tradizionale italiana nel Mondo. Partecipa a numerose produzioni dell'artista e con lei condivide anche spettacoli in duo, in Italia e all'estero.

Nel 2016 nasce lo Stefania Placidi Trio, acustica formazione che reinterpreta il repertorio popolare romano. Dal 2015 inizia la collaborazione con la scrittrice e storica romana Ilaria Beltramme, con cui realizzerà nel 2017 "Breve Storia del Popolo Romano", una conferenza-concerto in cui si trasmettono i grandi episodi della vita del popolo della Città Eterna, sottoforma di racconto cantato. Dal 2017 propone in solo " Pe' strada romana passo cantanno" con canti di transumanza e serenate, canti di viandanti e di lavoro di Roma e dell'Agro Romano, intervallati da curiose piccole storie. Da questa esperienza di cui è autrice e interprete uscirà un piccolo lavoro discografico.

Lucio Villani, diplomato in contrabbasso al Conservatorio di Santa Cecilia in Roma, dopo numerose esperienze in ambiti musicali differenti, si è affermato come bassista jazz/blues, con un grande amore per i soli suonati con l’arco e la musica folk. Nel corso della sua carriera musicale ha collaborato con numerosi artisti della scena blues internazionale, fra cui Junior Watson, Lynwood Slim, Mitch Woods, Sugar Ray Norcia, Richard Ray Farrell, Mark DuFresne, Marco Pandolfi, Lollo Meier, Luke Winslow King e molti altri. Affianca da sempre alla carriera di musicista a quella di illustratore, lavorando per la pubblicità, la musica e l’editoria.