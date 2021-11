Dal 2 al 5 dicembre, al Teatro Trastevere, è in scena la pièce “Finché morte non sopraggiunga”.



SINOSSI

Un compositore si suicida nel suo soggiorno davanti una webcam. Allarmati dal colpo di pistola, i vicini accorrono. A poco a poco si presentano sulla scena tanti personaggi che nella più cieca indifferenza aspettano l’arrivo della polizia.



"La commedia mostra lo squallore culturale e la pochezza umana di chi veglia il corpo di un uomo morto", racconta Federico D'Ambrosi, sceneggiatore e regista della pièce.

"Da questa situazione emerge una macchia incancellabile che non genera nessuna traccia di dolore in coloro che, come in un 'pellegrinaggio', entrano nell'appartamento. Di mezzo, una webcam testamentaria a farci da specchio che mostrerà come l’umanità riesce a dimostrarsi tale soltanto nel momento stesso in cui sa di essere osservata e che, quindi, porterà alla necessità di giustificare dichiarazioni e azioni precedenti, in un quadro più ampio e satirico della nostra società".



La pièce teatrale prende spunto dal gioco del teatro nel teatro e, al di là dei classici stereotipi, con un linguaggio divertente evidenzia tutte le paure e gli errori che un attore sul palco non vorrebbe e dovrebbe mai commettere. Insomma ci sono le migliori intenzioni, ma la goffaggine e la poca professionalità degli attori, unite ad una certa dose di sfortuna, trasformano lo show in un vero disastro.



Una performance che pensa anche ai più bisognosi: l'incasso, infatti, sarà devoluto all'associazione Solidai Organizzazione di Volontariato per sostenere i suoi progetti sociali tra i quali la ricostruzione di una scuola a Yene, in Senegal; e la costruzione di una ludoteca per i ragazzi terremotati.





FINCHÈ MORTE NON SOPRAGGIUNGA

un testo scritto e diretto da Federico D'Ambrosi

Con Federico D’Ambrosi, Antonella Aragona, Jonathan Maroncelli, Cristiano Ottaviani, Ornella Principato, Lidia Rosato, Renzo Russi, Cecilia Sinibaldi, Leandro Sudano.



SPETTACOLI

da giovedì a sabato ore 21.00 - domenica ore 17.30

PREZZI

€ 12,00 + € 2,00 di tessera associativa



Per info e prenotazioni:



Mail: info@teatrotrastevere.it