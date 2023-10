Let it beer, finalissima stand-up comedy contest

Let It Beer presenta la finale del Contest di Stand-Up Comedy dal vivo. Il Let It Beer di Roma in Piazza delle Crociate, 26/28 è pronto ad accogliere la prima semifinale del Contest di Stand-Up Comedy dal vivo, che si terrà il 9 ottobre alle ore 21:30 - ingresso 3€.



Il Contest, organizzato in due semifinali, vede i comici sfidarsi sul palco per conquistare il favore del pubblico. Nella finale del 9 ottobre, i comici selezionati si esibiranno con i loro spettacoli di comicità, cercando di conquistare i voti del pubblico presente in sala. Si esibiranno:



Giuseppe canale / Cecilia Forastieri / Andrea Buzzi / Elena Marafeo / Alessandro Favaretto / Graziana Allegra / Chiara Pichierri



Il format prevede che il pubblico voti i suoi 2 comici preferiti e il più votato vincerà il premio finale del contest: una serata a incasso nella splendida cornice del Let It Beer. Sarà una serata di risate e spettacolo, dove il vincitore assoluto sarà decretato dalla giuria popolare insieme alla giuria tecnica.



Non mancate all'appuntamento con la finalissima del Contest di Stand-Up Comedy dal vivo al Let It Beer di Roma il 9 ottobre alle ore 21:30. Sarà una serata di comicità, spettacolo e sorprese! Vi aspettiamo numerosi per sostenere i vostri comici preferiti e scoprire chi si aggiudicherà il premio finale!



Gallery

Prenota il tuo posto a sedere su eventbrite.com!