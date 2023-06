Finale di festival ai Giardini della Filarmonica

Ultima giornata per i Giardini della Filarmonica “rEstate in Ascolto”, festival estivo dell’Accademia Filarmonica Romana che si tiene nel verde della casina Vagnuzzi in via Flaminia 118, a pochi passi da piazza del Popolo.

L’appuntamento finale (Giardini ore 21.30) sarà un racconto musicale dedicato alla storia passata e presente della città eterna nel giorno in cui si festeggiano i patroni Pietro e Paolo. Roma mia è un viaggio fatto di musica e parole, di e con Angelo Maggi. L’attore e doppiatore romano (fra le tante, voce di Tom Hanks e Robert Downey Junior), guiderà lo spettatore alla scoperta dei tesori artistici nascosti della nostra cultura popolare, alternando brani tradizionali a dimenticate perle della canzone romana; solo per fare alcuni nomi, Armando Trovajoli, Carlo Rustichelli, Gabriella Ferri, Romolo Balzani. Ad arricchire il viaggio i sonetti e le poesie degli autori storici più noti (Giuseppe Gioachino Belli, Trilussa, Pascarella, Giggi Zanazzo), fino ad arrivare alle sperimentazioni linguistiche dei poeti romaneschi contemporanei, uno su tutti il grande Mauro Maré.

Compagni di viaggio di Maggi saranno Monica Ward attrice e doppiatrice e i musicisti de La Banda dell’Uku, musicisti/performers che con stile ironico e sofisticato rileggono i brani della tradizione dando loro una veste insolita, nella convinzione che il miglior modo di ricordare sia contaminare i generi, il colto con il popolare, l’alto con il basso, lo ieri con l’oggi e il domani. Sono Luca “Sgamas” Guiducci (chitarra, ukulele, voce), Davide Mengarelli (tastiere), Alessandro Saba (basso e voce) e Mauro Lopez alla batteria.

In Sala Casella (ore 20) la giornata si apre con il concerto multimediale Connections, che vede coinvolti docenti e studenti di prestigiose università americane (Università della California-Irvine, “Temple University” di Philadelphia, Columbia University di New York), i conservatori di Roma e Frosinone e l’Accademia delle Scienze applicate di Berna nel progetto internazionale in collaborazione con l’Università di Tor Vergata e l’Associazione Nabla. Musiche strumentali ed elettroniche, tutte in prima esecuzione assoluta, incontrano la danza e la video arte attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative che prevedono l’elaborazione in tempo reale della danza, codificata rielaborata e inviata sia al video in riproduzione, che utilizzata come generatore o come controllo del segnale audio. Ne sono interpreti, per la parte musicale Valeria Desideri (flauto) ed Enzo Filippetti (sassofono); John Crawford cura i live video, coreografie di Lisa Naugle, live electronics di Riccardo Santoboni, Federico Scalas regia del suono. A loro si uniscono un nutrito gruppo di danzatori dal vivo e su video.

Il progetto dei Giardini della Filarmonica, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico biennale "Estate Romana 2023-2024" curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

I Giardini della Filarmonica 2023 sono realizzati in collaborazione con Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia, Ambasciata di Grecia a Roma, Ambasciata di Lituania in Italia, Ambasciata del Messico in Italia, Forum Austriaco di Cultura Roma, Istituto Giapponese di Cultura in Roma, Istituto di Cultura Lituano, Istituto Polacco di Roma – Corso Polonia 2023, Associazione Fabrica, Università degli Studi di Tor Vergata, Officina delle Culture, Woman Life Freedom Italy Community, Associazione culturale Barbad.