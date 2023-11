Prezzo non disponibile

Dal 19/11/2023 al 19/11/2023

Domenica 19 novembre si svolgerà, a Cinecittà World - il parco divertimenti del Cinema e della Tv - la prima Finale del Campionato Mondiale di BANG!, il gioco di carte western ideato da Emiliano Sciarra ed edito da DV Games.

I fuorilegge danno la caccia allo sceriffo, lo sceriffo dà la caccia ai fuorilegge, il rinnegato trama nell’ombra. La strada per la gloria passa da Cinecittà World!

Migliaia di giocatori di ogni età si sono sfidati nelle arene da torneo di tutto il mondo. Adesso, i vincitori dei Campionati Nazionali di Italia, Corea del Sud, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Spagna, Stati Uniti, Taiwan, Turchia, Ungheria e Vietnam si sfideranno per il titolo mondiale in cinque turni nella suggestiva cornice del Saloon dell’Area Far West.

Per tutta la giornata lo staff della DV Games accoglierà supporters, fan e curiosi e fornirà informazioni sui tornei organizzati e sulla linea completa di BANG!, il gioco di carte a tema western più diffuso e amato nel mondo.