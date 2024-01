Filuccio e Fattacci in concerto

Pranzo domenicale tra musica e teatro da Zurla. Il gruppo musicale "Filuccio e Fattacci" ripropone il repertorio romanesco, fatto non soltanto dei classici stornelli, ma anche di passagalli, serenate, saltarelli, scherzi, monologhi e sonetti musicati.

Voce ed interpretazione il cantante e attore Raffaele Risoli, alla chitarra classica Stefano Peluso, alla chitarra acustica Fabio Gammone, alla fisarmonica Mirko Ceccaroli. Appuntamento da Zurla per un pranzo domenicale all'insegna dei suoni dei vicoli romani e atmosfere sonore di tempi lontani.



La Location: Zurla Bistronomia

L'evento si svolgerà presso Zurla, un luogo progettato per accogliere, coinvolgere e stupire i suoi ospiti. L'atmosfera è una fusione di arte, design, eleganza, colore e creatività, una sinergia che si riflette nei piatti proposti e nell'accoglienza dello staff.

“La "Z" nel nostro logo rappresenta la nostra essenza: Zest, Zeal, Zenith! È l'energia che mettiamo in ogni piatto (Zest), la passione che guida il nostro servizio (Zeal) e l'eccellenza che raggiungiamo (Zenith).” dice Youssef, proprietario del locale.