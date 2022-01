Sabato 22 gennaio, alle 16, presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo per bambini "Filastrocche a bocca piena" di e con Massimiliano Maiucchi



Filastrocche a pranzo e a cena sempre con la bocca piena a merenda e a colazione fino all’ultimo boccone… forse ho fatto indigestione. Filastrocca della torta, colazione in fattoria, la torta di mele, italian fast food… tante filastrocche dedicate al cibo, da leggere insieme, giocando con le rime e con i suoni: per scoprire il piacere di mangiare divertendosi!



Massimiliano Maiucchi è un artista molto noto a Roma, che da vent’anni propone spettacoli di teatro, clowneria, magia e musica. Massimiliano ha un vero e proprio ”pallino” per le filastrocche che ama non solo cantarle ma anche raccontarle, mimarle, drammatizzarle e rappresentarle sul palco con dei libroni artigianali pop-up da lui stesso creati.



Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni

Costo: 8 euro adulti e 6 euro bambini

Prenotazione obbligatoria: petracheng@yahoo.it | 3383609134 https://www.eventibambinidiroma.it/

Instagram https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/

Facebook https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma

Foto @angelabartoletti2019