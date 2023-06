Fiesta! Roma Latin Festival 2023 giunge alla 28esima edizione e arriva al Parco Rosati all'Eur dall'8 al 10 giugno.

I concerti di Fiesta!

NOIZY Giovedì 8 Giugno una serata davvero speciale, a Fiesta Roma Latin Festival, nella splendida cornice del Parco Rosati all’Eur in Via delle Tre Fontane 24, con il concerto di NOIZY! Il 36enne, in arte Noizy, è uno degli artisti della scena albanese più riconosciuti in Europa, con brani che superano anche le centinaia di milioni di visualizzazioni su Youtube, come il singolo con la connazionale Enca "Bow Down".

Qualche tempo fa ha pubblicato "1 here e mire" un grandissimo successo. Ha partecipato all'album "Mr Fini" di Guè Pequeno nel brano "No security". Ma anche in Europa il nome del rapper albanese è quello tra i più rispettati della scena hip hop, per una carriera iniziata quasi 17 anni fa, tra Tirana e Londra, dove la sua famiglia era fuggita a causa della guerra civile del 1997. Dopo aver pubblicato "Epoka" nel 2020, il suo quinto album ufficiale, Noizy esordisce nel 2021 con "1 here e mire".

Venerdì 9 giugno e nuovamente il 4 Agosto sul palco di Fiesta Roma Latin Festival, nella splendida cornice del Parco Rosati all’Eur, in Via delle Tre Fontane 24, si esibirà Lirico en la Casa. Originario di Nagua, il contenuto dei testi delle canzoni che interpreta promette di elevare il suo nome, quello della sua gente e del suo paese. "Il mio nome deriva dal testo delle canzoni in cui predominano i sentimenti e le emozioni dell'autore", ha spiegato l'artista. Alvin Yoel Abreu, il nome del giovane esponente viene per riscaldare la radio, la strada e i social network con altri argomenti come "Subete", "Muevelo", "El Motorcito", "Abreme la puerta" e "Ponmelo". "Lírico en la Casa" è descritto come un artista versatile e garantisce che, oltre al genere urbano, ci sta preparando grandi sorprese anche per quanto riguarda altri generi musicali.

LENIER Il 10 giugno sul palco di FIESTA! Roma Latin Festival nella splendida cornice del Parco Rosati all’Eur in Via delle Tre Fontane 24, LENIER cantante e cantautore cubano di 37 anni. È meglio conosciuto per le sue collaborazioni con i migliori artisti latinoamericani come Gente de Zona, El Micha e Brytiago. Il suo genere musicale è considerato un mix di Salsa, Reggaeton e Pop. Nato a L'Avana, Cuba nel 1983, Lenier è stato esposto alla musica in tenera età. Ha iniziato a suonare la batteria all'età di 8 anni e subito dopo ha iniziato a scrivere le sue canzoni. All'età di 14 anni si esibiva già in festival locali e piccoli locali. Man mano che divenne più popolare a Cuba, iniziò a ricevere inviti anche da altri paesi dell'America Latina per esibirsi. Nel 2009 ha pubblicato il suo primo singolo "Agua" che è diventato rapidamente un successo a Cuba. Nel 2015 ha pubblicato il singolo "Yo No Sé" che gli ha attirato per la prima volta l'attenzione internazionale. Il singolo è stato inserito nella classifica Billboard Latin Airplay e gli è valso anche due nomination ai Latin Grammy Awards nel 2016. Da allora ha pubblicato diversi singoli e album come "No Te Vayas" (2017), "Contigo" (2018) e “Pa' Que Me Olvides” (2020). Lenier ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica latina come Gente de Zona, El Micha e Brytiago. Ha anche collaborato con Pitbull al singolo Como Yo Le Doy” (2015). Nel 2020 ha pubblicato il singolo "Bailando Contigo" con il cantautore vincitore di Grammy Nicky Jam. Lo stile musicale di Lenier è un mix di Salsa, Reggaeton e Pop. Le sue canzoni sono spesso caratterizzate da un uso massiccio di strumenti percussivi come timbal e congas combinati con melodie orecchiabili. Incorpora anche elementi della musica tradizionale cubana come Rumba e Son nelle sue canzoni. Canta spesso sia in spagnolo che in inglese.