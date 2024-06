"Fiesta Latina incontra l'Italia" a Don Bosco

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

"Fiesta Latina incontra l'Italia" è l'evento che arriva in piazza San Giovanni Bosco, dal 28 al 30 giugno 2024. In occasione delle festività di San Pietro e Paolo, la piazza centrale del quartiere Don Bosco si accenderà di mille colori, con specialità gastronomiche latinoamericane dal Messico all'Argentina, fino a Cuba.

Appuntamento a partire dalle 18 di venerdì 28 giugno e fino a domenica 30 giugno. Presenti anche specialità italiane del Sud Italia, come le bontà siciliane, la pizza, con la presenza dei pizzaioli dell'API (Associazione Pizzerie Italiane), ma anche il fritto misto del nostro mare, ecc... Per i più golosi non mancheranno dolci delizie e tanto altro.

Durante la festa, con apertura dalla mattina, sarà allestito un mercatino con molti prodotti d’artigianato. Ci saranno le giostre per i bambini e gli elastici del jumping. A partire dalle ore 21, tutte le sere, le scuole di balli caraibici si esibiranno in accattivanti dimostrazioni dei loro corsi. Con la conduzione del DJ Simone di Altranimazione, le scuole di ballo d’eccellenza che animeranno la piazza nei tre giorni saranno: Studio Danze Internazionali FIDS di Guendalina Paganelli, F&G Salsa e Non Solo di Fabio e Grabry, che vedranno la partecipazione di tutti i loro allievi.