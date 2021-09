Fiera mercato Amatrice a cavallo, in località Torrita

Indirizzo non disponibile

Dal 10 al 12 settembre, nella frazione di Torrita, ci sarà la fiera mercato Amatrice a cavallo.

Tre giorni all'insegna di sfilate e spettacoli equestri. Una prima edizione che prevede un raduno con valutazioni ufficiali di libro genealogico CAITPR e ANACAITPR, carrozze e butteri.

E a completare le giornate di eventi la degustazione di Spaghetti all’Amatriciana.



Il programma completo prevede:

VENERDì 10 SETTEMBRE 2021

7,00 Arrivo dei cavalli in fiera

8,30 Apertura stand e inizio fiera mercato

11,00 Sfilata dei carri e giro delle carrozze

13,00 Degustazione di pasta all’amatriciana e porchetta

15,00 Spettacoli equestri

17,00 Sfilata dei carri e spettacoli vari

20,30 Ceniamo in fiera in compagnia di Luigi Foglietta e il suo organetto

SABATO 11 SETTEMBRE 2021

7,00 Inizio fiera mercato

8,30 Apertura stand

9,00 Valutazioni ufficiali di libro genealogico CAITPR – ANACAITPR e marchiatura

13,00 Degustazione di pasta all’amatriciana e porchetta

15,00 Spettacoli equestri e giri in carrozza per grandi e piccini

20,30 Serata con cena e animazione a ritmo di musica country

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021

7,00 Inizio fiera mercato

8,30 Apertura stand e Gimkana nel Ring

10,00 Sfilata di riproduttori selezionati CAITPR (Stalloni e Fattrici). A seguire premiatura Best in Show TPR

13,00 Degustazione di pasta all’amatriciana e porchetta

ore 15,00 Spettacoli equestri e giri di carri e carrozze per tutti

20,00 Cena e serata musicale con Gianluca Greco e il suo organetto che ci accompegnaranno fino a chiusura fiera

Per informazioni chiamare: 349.2940226