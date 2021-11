Wave Market Fair, la Fiera Nazionale dell'Artigianato e del Design a PratiBus District

Qualcosa di unico per tutti! Il 27 e 28 Novembre, dalle 10:00 alle 21:00, al PratiBus District torna Wave Market Fair la Fiera dell’Artigianato e del Design.

Una comunità felice è al centro dei nostri valori: ecco perché abbiamo creato una Fiera Nazionale dell'Artigianato e del Design. Wave Market Fair è il vero e proprio incontro tra aziende che offrono prodotti con un impatto positivo e persone che vogliono vivere una vita più sostenibile.

Scopri più di 160 brand e progetti innovativi provenienti da ogni regione Italiana, entrando in contatto con le eccellenze del Made in Italy. Regalati la possibilità di poter comprare e personalizzare prodotti pensati per il tuo benessere quotidiano.

Il biglietto d'ingresso alla Fiera è acquistabile sia online sia alle casse, nei giorni dell'evento. Il biglietto è nominale e dà diritto all’ingresso per un intero weekend.

€7 Biglietto Singolo

€12 Biglietto Genitori e bambini

€6 Biglietto Genitore e bambini

L’ingresso è gratuito per minorenni, persone con disabilità motorie e accompagnatori.

Acquista il biglietto online su: www.wavemarketfair.com