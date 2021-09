International Tattoo Expo alla Nuova Fiera di Roma

ITER Collateral viene presentata come ponte di tutte le attività contemporanee tangenti e parallele all'arte applicata del tatuaggio. La ventunesima edizione dell’evento si svolgerà negli spazi della Nuova Fiera di Roma, con stand e la presenza di artisti e tatuatori del panorama internazionale.

In occasione dell'International Tattoo Expo Roma, nella prestigiosa location di Palazzo Brancaccio in Via Merulana 248, sono in programma una serie di eventi in parallelo con un ciclo di talk-show, nelle giornate del 8-9-10 ottobre dove saranno ospiti eminenti artisti del tatuaggio a parlarci di esperienze, avanguardie e futuro. Nella Gallery dei talk sarà presente la mostra “RITO” di Daniele Piana.

Programma dei dibattiti:

Venerdì 8 Ottobre

19:00-20:00 Alex De Pase

20:00-21:00 Luca Mamone

Sabato 9 Ottobre

19:00-20:00 Marta Make

20:00-21:00 Michael Rasetti

Domenica 10 Ottobre

19:00-20:00 Rudy Fritsch

20:00-21:00 LUPO Horiokami

Per partecipare è necessario registrarsi alla mail danieletattooexporoma@gmail.com

Acquisto biglietti online su VivaTicket.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...