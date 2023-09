Per gli amanti della cucina e del buon vino, Fiera dei Sapori d’Italia è l’evento da non perdere che vi regalerà un’esperienza enogastronomica a 360° all’insegna dei migliori sapori della Penisola: più di 50 specialità gastronomiche provenienti da tutta Italia e oltre 100 etichette di vini nazionali vi danno appuntamento in una delle location più belle dei Castelli Romani, Frascati.

Un tour tra i piatti e i vini più iconici d’Italia

Durante i quattro giorni di evento potrete assaporare alcuni dei piatti più caratteristici della cucina regionale italiana tra cui primi, secondi, sfizi e dolci, e accompagnarli con un ottimo calice di vino, scegliendo la vostra etichetta preferita in una vasta selezione di DOC e DOCG.

Qualche esempio? I Canederli del Trentino Alto Adige vi faranno viaggiare tra le montagne, mentre gli Stringozzi al Tartufo dell'Umbria vi avvolgeranno con il loro profumo irresistibile. Immancabile la classica cacio e pepe del Lazio, che vi farà assaporare l'autentico gusto di Roma e dintorni. E come resistere ai cannoli della Sicilia, una prelibatezza capace di conquistare tutti i palati. Oltre 100 i vini DOC e DOCG che accompagneranno le specialità gastronomiche con una selezione di etichette pregiate provenienti da diverse regioni d’Italia. Da un ricco Nebbiolo del Nord a un elegante Chianti della Toscana, da un fresco Frascati del Lazio a un robusto Primitivo della Puglia, e ancora un raffinato Nero d'Avola della Sicilia e un robusto Cannonau della Sardegna.

Come funziona l’evento

L’evento si svolge da giovedì 21 settembre a Domenica 24 Settembre tra Viale Vittorio Veneto, Piazza Roma e Piazza San Pietro a Frascati.

Giovedì 21: h 18-24

Venerdì 22: h 18-24

Sabato 23: h 12-24

Domenica 24: h 12-22

L’ingresso è libero ed è aperto a tutti. Ogni visitatore potrà acquistare carnet di degustazioni da €10 (10 gettoni) per assaporare specialità gastronomiche e vini a propria scelta. Sarà possibile acquistare ulteriori gettoni del valore di €1 ciascuno, in base alle proprie preferenze e desideri. I carnet di degustazione e i gettoni possono essere acquistati direttamente presso le casse presenti all’evento oppure in prevendita qui sul sito. I visitatori potranno presentare i gettoni presso gli stand regionali ed assaggiare le oltre 50 proposte in degustazione.



Show cooking con ospiti speciali, masterclass, laboratori per bambini e non solo.



Cibo da mangiare… e da scoprire! Fiera dei Sapori è anche approfondimento, cultura e scoperta di tutto ciò che è legato al mondo dell'enogastronomia. Nel corso di questi quattro giorni spazio anche a masterclass, show-cooking guidati da grandi ospiti, laboratori per bambini e tante altre attività. Info e programma completo sul sito www.fieradeisaporiditalia.it

Come arrivare

In Treno: Prendere il treno regionale direzione Frascati. I treni partono da diverse stazioni di Roma, tra cui Roma Termini e Roma Tuscolana. Il viaggio dura circa 30 minuti. Grazie all'accordo tra Trenitalia e Fiera dei Sapori d'Italia, chi presenterà un biglietto Trenitalia regionale utilizzato per raggiungere Frascati, riceverà il 10% di sconto sul primo carnet di degustazione.

In Auto: Se preferisci utilizzare l'auto, puoi prendere la strada statale SS215 o l'autostrada A1 in direzione sud (Napoli). Prendi l'uscita per Frascati e segui le indicazioni per raggiungere il centro della città. Info utili su dove parcheggiare direttamente sul sito.

Informazioni utili

Per info e dettagli consultare www.fieradeisaporiditalia.it o scrivere su Whatsapp al numero +39 349 597 1079.

Gli organizzatori

Valica è la prima società in Italia per “suggerimenti” turistici ed enogastronomici. Un vero Travel & Food data developer, con oltre 60 siti che compongono un network di 10 milioni di utenti unici, 25 milioni di pagine viste ogni mese, 4 milioni di follower sui social e 4,5 milioni di contatti diretti. Da 15 anni Valica è in continua espansione, in termini di business e di relazioni e si propone come “tourism market company” leader sul mercato italiano.