Al via a Roma la fiera dove si costruisce il futuro della sanità

Cambia il modo di fare sanità: arriva a Roma il nuovo format che riunisce tutti gli attori del mondo della salute, dalla grande governance pubblica alle associazioni delle professioni sanitarie passando per Agenzie pubbliche, aziende sanitarie, scienziati, IRCCS e ospedalità convenzionata privata per discutere e riflettere su un futuro migliore in ambito salute.

Welfair, la fiera del fare sanità

Questa è la sintesi di Welfair 2023, la fiera del fare sanità, a Fiera Roma dal 18 al 20 ottobre. Il nuovo format organizzato da Fiera Roma darà il via per tre giorni (mercoledì 18 ottobre dalle 9.30 alle 18.30; giovedì 19 ottobre dalle 9.30 alle 18.30 e venerdì 20 ottobre dalle 9.30 alle 16.30) a ben 40 tavoli verticalizzati sui singoli processi che faranno la differenza per la sanità del futuro:

Ehealth e Telemedicina;

come cambiano le professioni sanitarie alla luce di digitalizzazione e della carenza di organico;

come inserire la gestione del rischio alla base di tutti processi sanitari, garantendo sia sicurezza e sostenibilità alle cure;

come (ri)portare l’assistenza di base sul territorio e preservare, nello stesso tempo, l’alta specializzazione chirurgica in ospedale.

Questi e molti altri saranno i panel nel quale si confronteranno oltre 150 relatori esperti, tra i vertici della salute in Italia.

La salute è un diritto di tutti. L’obiettivo di Welfair è, infatti, far incontrare tutti gli attori e le attrici della filiera sanitaria in un unico momento e luogo e seminare processi condivisi dai quali partiranno, nelle sedi opportune, i percorsi della sanità da qui ai prossimi anni. Proprio per questo motivo, l'evento si presenta come “la fiera del fare sanità”.

Salute per tutti: professionisti in dialogo aperto con il pubblico

L'innovativa formula ha trovato il pieno consenso del mondo sanitario. Per tutti e tre i giorni della manifestazione sarà allestita un’area dove studiosi e ricercatori protagonisti del programma di conferenze scientifiche saranno a disposizione del pubblico per intervenire sui grandi temi della salute in modo più divulgativo e alla portata di tutti.

Sarà un vero e proprio "Teatro della salute", un palco dove prendono la parola scienziati di calibro internazionale, quali, tra gli altri, l’accademico statunitense e gerontologo Craig Wilcox, il neurobiologo e studioso della longevità Giovanni Scapagnini, il presidente della Società italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare Giovanni Spera, la studiosa dei meccanismi globali dell’infiammazione, invecchiamento e stress Patrizia D’Alessio. In un dialogo aperto con il pubblico, racconteranno le loro scoperte, presenteranno i loro ultimi lavori editoriali, sveleranno in termini comprensibili a tutti e in una dimensione quasi conviviale segreti, accorgimenti e suggerimenti concreti per vivere a lungo e in salute.

Accanto, a disposizione di tutti i visitatori gratuitamente, il “bar della biochimica”, un vero e proprio laboratorio mobile per la misura in diretta dello stress ossidativo, un progetto a cura di Eugenio Luigi Iorio, specialista in Biochimica e Chimica Clinica e Presidente dell’Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo e dell’Università Popolare di Medicina degli Stili di Vita.

Per partecipare all'evento basta registrarsi sul sito web dedicato. Maggiori informazioni, iscrizioni e programma completo su: https://www.romawelfair.it/.