A Roma ritorna RO.ME–Museum Exhibition

RO.ME - Museum Exhibition, la Fiera internazionale sui musei, luoghi e destinazioni culturali che finalmente ritorna in Fiera Roma dopo le edizioni speciali post-pandemia.

La manifestazione, un unicum nel panorama nazionale, ritrova il proprio format originale in Fiera, completamente in presenza, con un allestimento di oltre 6.000 mq e un programma fitto di incontri, approfondimenti e insight specialistici. Più di 30 approfondimenti sui temi più innovativi del settore, 80 speaker da tutto il mondo, 80 aziende nazionali e internazionali che espongono nei nostri padiglioni prodotti, tecnologie e soluzioni innovative, almeno 400 incontri b2b in agenda con 20 buyer provenienti da musei e istituzioni culturali di Stati Uniti, Giappone, Qatar, Libia, Regno Unito, Francia, Germania e Italia.

l’Italia possiede un patrimonio unico al mondo, con 5000 luoghi di cultura e arte tra musei, aree archeologiche e monumenti, statali e non statali, aperti al pubblico. Roma, con le sue 121 strutture museali, la sua ricca concentrazione di aziende che operano nel settore culturale e creativo e il richiamo globale che rappresenta come meta per eccellenza di turismo culturale, è la città ideale per ospitare un simile appuntamento.

Il programma della manifestazione dell’edizione 2023 è incentrato sul tema ‘Museums as open spaces: equity, access, inclusivity.’ Attraverso presentazioni, panel e workshop si rifletterà sulle principali sfide che il settore dei musei deve affrontare per essere attrattivo e le strategie che deve adottare per promuovere un maggiore senso di inclusione e partecipazione di un pubblico sempre più diversificato.

La Fiera apre i battenti col Convegno inaugurale -organizzato in collaborazione con la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura - incentrato sul tema ‘Il museo del futuro: coinvolgimento, partecipazione attiva e pratiche inclusive’

Qui il programma completo