Roma Creattiva al Ragusa OFF

Grande successo per l’apertura di ‘Roma Creattiva’ 2021. Per la prima volta la ‘Fiera Nazionale delle Arti Manuali’ ha raggiunto la capitale e fino a domenica 21 novembre, dalle 9.30 alle 19.30, dà appuntamento a migliaia di appassionate del ‘fai da te’ e delle arti manuali presso lo spazio Ragusa OFF (ex deposito ATAC di via Tuscolana 179).

A partire da oggi, a Roma Creattiva il pubblico può incontrare 65 espositori – provenienti da 13 regioni d’Italia e da 5 paesi esteri – pronti a presentare le ultime novità dai tanti settori che fanno parte del mondo delle arti manuali: bigiotteria e perline, decorazione, pittura, découpage e miniature, saponi, lavorazione del legno e della ceramica. Oltre all’intera gamma di filati, lane e tessuti: cucito creativo, lavori a maglia, punto croce, macchine per cucire, merletto, feltro, patchwork, quilting.

Si tratta del primo grande evento aperto al pubblico che si tiene negli spazi rinnovati di Ragusa OFF. Valore aggiunto della manifestazione è proprio la location in cui si svolge: l’amministrazione comunale di Roma, nel contesto della riqualificazione di questa zona della capitale, ha infatti negli ultimi anni voluto restituire alla collettività uno spazio altrimenti abbandonato – era un deposito di mezzi pubblici -, trasformandolo in un punto di incontro dove organizzare eventi culturali di qualità.

Roma Creattiva è uno di questi: non solo un grande spazio espositivo, ma un luogo in cui i visitatori hanno l’opportunità di entrare in contatto con i materiali, di apprendere dal vivo le tecniche e di creare con le proprie mani nuovi e personali capolavori attraverso le numerosissime attività in programma, tra corsi e dimostrazioni, pensate per coinvolgere espositori e visitatori. Variegato il panorama delle proposte: si va dal cucito creativo ai cartamodelli, dalla creazione di spille e sciarpe con gioielli alla decorazione di paesaggi su tronco di legno, passando per la realizzazione di una pochette utilizzando una macchina da ricamo, la lavorazione di diversi tipi di tessuti e quella all’uncinetto con perle ed elementi componibili. Diverse le proposte e i laboratori per accompagnare anche i bambini nella realizzazione di piccoli oggetti creativi.

La manifestazione si colloca poi al momento giusto dell’anno per pensare al Natale. È la piazza ideale per scoprire le ultime tendenze nelle decorazioni natalizie: tra gli stand è possibile trovare materiali sempre nuovi utili a decorare palline, confezionare addobbi per la casa e cesti natalizi, realizzare biglietti di auguri originali. Oppure per creare veri e propri regali ‘fai da te’ da mettere sotto l’albero.

Creattiva è soprattutto il mondo della fantasia, un’esplosione di nuove idee da parte di vere artigiane della creatività. È organizzata e ideata da Promoberg, la società che gestisce la Fiera di Bergamo, dove l’evento è nato nel 2008. Da quel momento, grazie al grande successo della kermesse, il marchio Creattiva è riuscito a raggiungere le più importanti fiere della penisola trasformandosi così in una manifestazione di carattere nazionale. Dopo Bergamo (40 mila visitatori dal 30 settembre al 3 ottobre) e Napoli (16 mila ingressi dal 12 al 14 novembre), quella nella capitale è la tappa conclusiva del tour 2021 di Fiera Creattiva, che è tornata a girare l’Italia dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19.

Su fieracreattiva.it tutte le informazioni sulla manifestazione e la possibilità di acquisto dei biglietti a prezzo agevolato.

Ingresso con Green Pass. A Roma Creattiva 2021 è garantita l’applicazione delle norme anti Covid-19 e l’adozione di rigorose misure di prevenzione in tutti gli spazi che ospitano le diverse attività in programma per una visita in piena sicurezza.