Tutto pronto per la tappa di Roma della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro. La manifestazione, giunta alla XIV edizione, si svolgerà sabato 10 e domenica 11 dicembre nelle moderne sale dell’Hotel Cristoforo Colombo (via Cristoforo Colombo, 710 – zona EUR).

Dopo la tappa meneghina, che ha riscontrato un grande successo di pubblico e critica, l’organizzazione ripropone, nella tappa romana, la stessa location che è stata apprezzata da un sempre più numeroso pubblico che frequenta la kermesse. L’edizione 2022 si comporrà di diverse attività supportate dagli sponsor della kermesse: Artecarta Italia (azienda produttrice di scatole), F.lli Brazzale (azienda produttrice di burro), Vaniglia Gourmet (azienda di commercializzazione di vaniglia) e Goeldlin Collection (azienda di produzione di abiti da lavoro) che sosterranno, assieme agli organizzatori, alcune iniziative volte alla promozione dei lievitati e delle aziende: lo storico Contest “Ambasciatore del Panettone”, il primo contest italiano a giuria popolare che decreta il panettone che incontra il gusto del pubblico; le menzioni speciali alle aziende che si sono distinte sul mercato per una produzione particolare di lievitati, il premio al packaging che rappresenta lo stile di comunicazione degli artigiani.

“Dopo la tappa di Milano, siamo pronti per ritornare nella Capitale il 10 e 11 dicembre per presentare al grande pubblico le eccellenze italiane nel panorama dei lievitati”, afferma le dichiarazioni l’organizzatore della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, Emanuele Giordano, “La kermesse romana sarà occasione per rimarcare il progetto presentato a Milano: la creazione del Museo Nazionale del Panettone che parlerà di storia, cultura e tradizioni legate al lievitato italiano più conosciuto al mondo. Per noi la tappa di Roma è molto importante in quanto è quella storica da cui siamo partiti e ci siamo evoluti. Da noi sono passate centinaia di aziende artigianali italiane che, attraverso la nostra promozione, adesso ricoprono il podio di classifiche nazionali ed hanno fatto il grande salto verso l’estero. Possiamo, quindi, affermare che il prestigio dato alle aziende tramite la nostra kermesse si può riscontrare in maniera tangibile nei risultati ottenuti anno dopo anno”.

Per informazioni: e-mail stampa@panettonepandoro.com oppure 347/1415224. Maggiori informazioni e il programma sono sul sito dedicato all’evento www.panettonepandoro.com