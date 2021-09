MusiCare Expo, la fiera virtuale dedicata alla musica

Il 2020 ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere, le nostre abitudini, i nostri comportamenti sociali. Nel 2021 abbiamo imparato a comunicare in modo diverso e, con questa visione, abbiamo lavorato duramente per creare una struttura in grado di ospitare le aziende con i loro prodotti, artisti, musicisti con i loro live, scuole di musica, artigiani e ogni attore del mondo della musica. Sappiano tutti quanto questo settore sia stato penalizzato dalle conseguenze della pandemia, tra chiusure, recessioni, concerti rimandati, che hanno imposto cambiamenti radicali anche nel vivere la musica. Eventi che hanno causato una grande sofferenza in tutto il settore. È arrivato il momento di riprenderci cura della musica. E’ con questo obiettivo che nasce MusiCare, prendiamoci cura della musica, ridiamo ad essa il posto che merita, riportiamo al centro della vita di ogni cittadino un settore importante che coinvolge diverse figure produttive, dagli strumenti musicali, alle scuole, agli artigiani e agli stessi musicisti e a tutto ciò che intorno ad essi prende vita.

MusiCare, organizzato e prodotto dalla AMD communication, si terrà nei giorni 8 e 9 Ottobre 2021 sulla piattaforma www.musicare-expo.com con l’intenzione di abbracciare ogni esigenza, dalla più piccola realtà artistica alla più grande azienda di settore. Sarà un evento innovativo, l’evento dell’anno, che coinvolgerà tutti i protagonisti della scena musicale italiana e non, un evento accessibile a chiunque e da qualunque luogo del mondo, con un potenziale di utenza superiore alle tradizionali fiere.

Tutto ciò con costi decisamente più contenuti rispetto a un evento di tipo fieristico tradizionale ma che, allo stesso tempo, non inficeranno sulla struttura organizzativa dell’evento stesso che ripercorrerà la medesima organizzazione di un evento in presenza.

MusiCare rispecchia ogni aspetto, sia visivo che organizzativo, di una classica fiera in presenza alla quale siamo abituati ad assistere. Il visitatore si troverà di fronte ad una struttura ben definita con un ingresso, delle vele pubblicitarie e un’atmosfera espositiva totalmente assimilabile alla realtà grazie all’utilizzo di immagini vettoriali che richiamano alla mente emozioni già vissute.

Una volta entrati nel Polo Fieristico si accede alla Lobby Principale. Ogni visitatore avrà la possibilità di visitare la Hall Centrale espositiva, l’Auditorium per assistere alle sessioni Live programmate oppure chiedere informazioni all’Info Point. Il tutto attraverso dei click in punti preventivamente organizzati. Inoltre il visitatore avrà anche la possibilità di accedere direttamente allo stand di suo interesse cliccando sui banner pubblicitari dislocati lungo tutto il percorso fieristico.

Dalla Hall Centrale è possibile avere una panoramica globale dell’evento fieristico. Un colpo d’occhio in grado di trasmettere la grandezza dell’evento ed un primo impatto visivo importante per mettere in risalto brand ed espositori già al primo ingresso. Cliccando sul singolo stand è possibile visitare nel dettaglio lo spazio virtuale ed entrare in contatto diretto con l’espositore.

