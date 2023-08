Fiera Mondiale del Peperoncino 2023

La Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino si terrà, nel centro storico di Rieti, dal 30 agosto al 3 settembre. Tanti gli stand che animeranno la città, oltre agli eventi musicali, di arte, di cultura, di dibattito politico.

Il programma della Fiera Mondiale Campionaria del peperoncino di Rieti prevede uno spazio interamente dedicato ai giovani. In Largo Alfani, alle spalle del palazzo comunale, si farà musica dal vivo con i The Arrows mercoledì 30 agosto; giovedì 31 ci sarà un doppio appuntamento alle 21:30 con i Beer Fighter e alle 23:00 con gli Skaperol; venerdì 1 settembre a partire dalle 22:30 Giada Sebastiani in concerto; alle 23:00 di sabato 2 settembre andranno in scena Luca e Germano e per finire domenica 3 settembre alle ore 22:30 la tribute band “CI MandaRino”. Tutte le sere seguirà Djset.

Spazio Arte alla Fiera Mondiale del Peperoncino

Anche quest’anno torna il consueto appuntamento con ‘Spazio Arte’, un’iniziativa ideata e promossa dal professor Gianni Turina che ospiterà la rassegna d’arte contemporanea solidale “Artisti della Solidarietà”, ma non solo, nel centro storico della Città sarà possibile ammirare il Peperoncino del Maestro Giuseppe Carta e nella sala esposizione del Comune di Rieti in piazza Vittorio Emanuele II, l’Associazione Culturale Art Europa Città di Avellino presenterà una rassegna d’arte contemporanea.

La rassegna d’arte contemporanea solidale “Artisti della Solidarietà” è promossa dall’Accademia Italiana del Peperoncino Delegazione Rieti 2.0 e dal Comitato Distrettuale 108L del Lions Club International. La manifestazione ospita pittori e scultori che già nelle diverse edizioni hanno donato una loro opera per la raccolta fondi da destinare al recupero di un’opera d’arte. La vendita delle opere verrà effettuata tramite offerta da indicare su un apposito cartellino che verrà posto a fianco di ciascuna opera ed il ricavato verrà destinato al restauro di un’opera d’arte. Curatore della mostra, come ogni anno, sarà il prof. Gianni Turina Vice Presidente Accademia del Peperoncino delegazione Rieti 2.0 e membro di diritto (fondatore) del Comitato Distrettuale 108L Lions International “Artisti della Solidarietà” congiuntamente all’artista e membro Lions del Comitato Enrico Di Sisto.

Il maestro Giuseppe Carta, già presente nella edizione del 2021 con una interessante mostra di sculture allestita nei giardini del Palazzo Prefettizio, sarà ospite con una scultura dedicata al peperoncino, collocata nel centro storico della Città, che costituirà anche l’immagine della cartolina con annullo postale di questa edizione 2023.

L'edizione dedicata a Nazareno Strampelli

La dodicesima Fiera Mondiale del Peperoncino di Rieti si contraddistingue per essere l’edizione intitolata a Nazareno Strampelli; nell’anno in cui ricorrono i 120 anni dall’arrivo del “Mago del Grano” nella città di Rieti, l’organizzazione della Manifestazione ha voluto dedicare uno spazio particolare ad una delle figure più illustri che la storia della genetica mondiale ricordi e lo ha fatto attraverso una serie di iniziative aperte al pubblico di cui la Mostra curata da Roberto Lorenzetti, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Rieti e ospitata dalla Sala Mostre di Palazzo Dosi in Piazza Vittorio Emanuele II.

L’Esposizione, ricca di documenti originali conservati preziosamente dall’Archivio di Stato di Rieti e dalla Stazione sperimentale di granicoltura Nazareno Strampelli, sarà inaugurata mercoledì 30 agosto alle ore 19:10 circa, alla presenza della famiglia Strampelli, in occasione della cerimonia inaugurale della Fiera e sarà aperta tutti i giorni a partire dalle ore 10:00. Dal 30 agosto al 3 settembre presso Spazio Italia – p.zza Cesare Battisti – sono in programma numerosi convegni che consentiranno agli ospiti della Fiera Mondiale del Peperoncino di Rieti di approfondire il tema e di conoscere meglio la storia del Genetista che da Campomoro più ha influito nella storia per la salvaguardia del fabbisogno mondiale di cibo.

Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito: www.fieramondialedelpeperoncino.com/edizione-2023/