La fiera delle vanitose

Fiera delle Vanitose è il nuovo evento sul mondo beauty che si terrà alla Città dell’Altra Economia, Ex-Mattatoio, domenica 12 marzo con ingresso gratuito.

Un evento dedicato alla vanità ed alla bellezza, alla cura del corpo e dei capelli, al trucco, alla moda e agli accessori. Negli spazi dell’Ex Mattatoio, a Testaccio, una selezione di espositori del mondo fashion e beauty presenteranno le loro creazioni e saranno a disposizione per dimostrazione dei trattamenti estetici più alla moda!



Un’atmosfera tutta al femminile in una domenica al centro di Roma, alla scoperta di rimedi cosmetici, tecniche makeup, moda unghie e capelli, cura del corpo e benessere, il tutto contornato da un’area market abbigliamento, erboristeria, accessori artistici, artigianato made in italy e molto altro ancora.