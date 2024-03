Sabato 27 aprile (dalle ore 15 alle 19) e domenica 28 aprile (dalle ore 9:30 alle 18:00), torna l’atteso evento" Fiera del Giocattolo Vintage” organizzato da L’angolo del niente di nuovo presso l’hotel Mercure Roma West, in Viale degli Eroi di Cefalonia 301.

L'evento nasce per dare la possibilità di rivivere e tornare indietro nel tempo, attraverso i giocattoli della nostra infanzia. Questo evento viene creato anche per dare la possibilità di incontrarsi e condividere la stessa passione per il collezionismo. Dato il successo delle scorse edizioni da parte di visitatori ed espositori, gli organizzatori hanno deciso di ampliare la loro fiera, raddoppiando il numero di standisti che portano in campo tutti i loro oggetti.

In questi due giorni avrai la possibilità di acquistare puffi, barbie, lego, videogiochi, robot, carte collezionabili, gadget anni 80, Dc comics, soldatini, bambole e moltissimo altro. L'ingresso per l'evento è libero, quindi i visitatori potranno farne parte senza pagare nessun biglietto.