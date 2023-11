Domenica 10 dicembre 2023, a Roma presso L'Ih hotel Roma z3, in via Giorgio Perlasca 13/15, si terrá salle 9:30 alle 18:30, la famosa e tanto attesa fiera del giocattolo vintage. Un evento imperdibile per gli appassionati di giocattoli storici.

Si potranno ammirare e acquistare giocattoli che rievocano la nostalgia di un passato piú semplice e di una giovinezza perduta.. Sara una sorta di viaggio nel tempo per scoprire di nuovo quei giocattoli che hanno segnato la nostra infanzia.

Tra gli espositori èpossibile trovare barbie, lego , puffi, videogiochi, masters of the universe, soldatini, pupazzi in gomma e tanto tanto altro...........che dire? Vi aspettiamo numerosi e magari mettere sotto l albero di Natale il giocattolo tanto desiderato e mai avuto. (Ingresso libero)