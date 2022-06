La Fiera del Disco, viaggio nella musica del passato e del presente

Sabato 18 e domenica 19 giugno, al Parco Commerciale Da Vinci, arriva la "Fiera del Disco". Dalle 10 fino a sera sarà possibile viaggiare nel tempo con i suoni e le melodie della grande musica, dagli anni ’50 fino a oggi.

Un’iniziativa che nasce in collaborazione con il Music Day Roma e che ha la sua forza nella presenza di quasi 50 espositori provenienti da tutta Italia che accompagneranno i visitatori nel tempio del vinile a 33 e a 45 giri, dei Mix e dei Cd. Un percorso ricco di curiosità e di stimoli tra tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e non solo. Sarà possibile vendere e acquistare rarità nel mondo della discografia, piccoli gioielli per i collezionisti, così come brani più pop che hanno segnato la vita di ciascuno di noi, con il valido consiglio di espositori specializzati.

La “Fiera del disco” apre la stagione estiva del Da Vinci

La manifestazione, che si svolge con la partnership di Radio Rock 106,600 e in collaborazione con il Mondadori Store, prevede anche incontri con artisti, scrittori (è il caso di Foffo Bianchi che presenta il suo libro, “Storie di straordinaria fonia”, con la prefazione di Renato Zero e la postfazione di Elio e le Storie tese) e il più “moderno” appuntamento con il firma-copie.

Non mancheranno le esibizioni sul grande palco, allestito nell’area posta davanti ad Arcaplanet, che domenica alle 17.30 ospiterà Albe, protagonista indiscusso tra le teenager e tra i finalisti dell’ultima edizione di Amici di Maria de Filippi. Nonostante la sua giovane età, Albe ha dimostrato di essere un artista a tutti gli effetti con una grande capacità di mettere barre originali e ricche di contenuti anche su brani più classici. Al Da Vinci, l’occasione di ascoltare il suo disco che è già una hit del momento.

Ma alla “Fiera del disco” ce n’è per tutti i gusti: la serata di domenica, infatti, sarà accesa dal gruppo The Horror Legacy che presenterà il suo nuovo progetto musicale. Un viaggio audio-visivo di due ore con i film e le musiche che hanno contribuito a rendere più terrificanti ed iconici film come Calibro 9, Profondo Rosso, Suspiria, Blade Runner, Aldilà, Rosemary's Baby. Il progetto discografico, dal titolo Days of Terror, si avvale della partecipazione speciale di ospiti nazionali e internazionali che hanno accettato di collaborare perché accomunati da un amore e un rispetto assoluto verso i registi ed i compositori delle storiche colonne sonore horror.

La trasversalità della “Fiera del disco” rende possibile trovare nello stesso luogo anche le dolci melodie del maestro Franco Micalizzi, compositore che torna con un nuovo disco pieno di collaborazioni (come Mario Biondi e Max Gazzè) nel cinquantennale del suo più grande successo: la colonna sonora di "Lo Chiamavano Trinità". E aspetta gli amanti del genere sabato alle 17.30 per poi lasciare il testimone alla Peter Gabriel Tribute Band, che si esibirà alle 20.30 sul palco.