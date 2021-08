Wave Market Fair, la fiera dell'artigianato e del design al PratiBus District

Wave Market Fair apre la stagione autunnale con più di150 Brand, oltre1000 prodotti unici e più di 5mila metri quadrati di spazio espositivo. Il 4 e 5 Settembre 2021 PratiBus District, la location industriale nel cuore di Roma, farà da palcoscenico ad una selezione di imprese artigiane, designer, case editrici, illustratori e produttori eno-gastronomici provenienti da tutto il territorio nazionale.

Wave Market Fair accoglie più di 150 espositori a weekend selezionati tra il meglio dei creatori di oggi, dei nuovi talenti e dei brand più rilevanti e all’avanguardia dell’artigianato e del design indipendente. Uno spazio per scoprire il meglio del panorama Made in Italy, tutto in un unico luogo e per un weekend. Offrendo la possibilità di poter toccare e comprare un prodotto unico direttamente dal suo creatore.

Wave Market Fair è la prima fiera di Roma per la promozione dell’artigianato e del design nelle loro diverse declinazioni. Nasce nel 2016 ed offre un format unico di evento, innescando una rete di collaborazioni tra realtà differenti e mettendo al centro la connessione e lo scambio tra le persone, con un forte impatto culturale, sociale ed economico.

Il biglietto d'ingresso a Wave Market Fair è acquistabile sia online sia alle casse, nei giorni dell'evento. Il biglietto è nominale e dà diritto all’ingresso per un intero weekend.

€7 Biglietto Singolo

€12 Biglietto Genitori e bambini

€6 Biglietto Genitore e bambini

L’ingresso è gratuito per minorenni, persone con disabilità motorie e accompagnatori, studenti di università in convenzione.

