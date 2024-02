Il 17 e il 18 febbraio, dalle ore 10.30 alle ore 20, al Garum Museo e Biblioteca della cucina, sito in Via dei Cerchi 87, va in scena Ficus al massimo “il Made in Italy che cerchi”

Un market che unisce la promozione di prodotti di artigianato e luxury vintage in una location mozzafiato dove si respira l’aria di un glorioso passato. Il bellissimo palazzo storico sarà il palcoscenico di un weekend all’insegna della cultura, dell’arte e dello svago a ingresso gratuito.

Tra antichi ricettari, utensili e macchine per preparare il cibo, potrete ammirare le eccellenze contemporanee del ‘fatto a mano’. L’evento vedrà la partecipazione di giovani designers, artigiani, stilisti, illustratori ed artisti, accuratamente selezionati, che avranno modo di esporre gioielli, lingerie, moda sostenibile, home decor, candele e profumatori d’ambiente, accessori e borse di design, illustrazioni, vinili e luxury vintage.

Un must per chi ha il pollice verde, sarà infatti possibile ammirare ed acquistare kokedama, bonsai, quadri originalissimi con verde stabilizzato, composizioni con fiori secchi o con fiori, muschi e licheni 100% naturali e stabilizzati, che durano negli anni a zero manutenzione.

Tra i brand presenti a Ficus al Massimo ci saranno:

Lampade Artcocodesign. Dall’assemblaggio tra ottoni smontati da vecchi lampadari, ceramica, porcellana, legno ed altri materiali, nasce un design nuovo, ironico e talvolta surreale. Pezzi unici ma con in comune l’amore per il riciclo, la sostenibilità e l’ambiente.

Baldacchini Hats. Copricapi unici oltre la comune idea di cappello, che con un semplice gesto possono trasformarsi in tanti stili, offrendo la possibilità di cambiare look in un lampo. Indossare un cappello dinamico provoca un'insolita soddisfazione durante la metamorfosi.

Muymakó. Romantica lingerie e costumi da bagno cuciti con amore, con tagli e modelli adatti e personalizzabili per tutte le silhouette esaltandone la femminilita'

TVB. Cappotti sartoriali irripetibili, caratterizzati da fantasiosi puzzle di colori, armoniche composizioni, dalle forme semplici, per una donna libera, dinamica, che non rinuncia, pur nell’eleganza, a un tocco di originalità.

Fiore.lab. Prodotti di alta qualità che uniscono stile, comfort e praticità per la cura del bebè, ma anche accessori per le mamme, giocattoli tessili e oggetti per la casa che aiutano a creare un ambiente accogliente e stimolante per i più piccoli.

Filo di Cera. Gioielli in bronzo realizzati a cera persa, ispirati al colore del mare e ai suoi fondali.

Garganuage. Con la collezione di abbigliamento Jungle, conduce alla scoperta del magico mondo animale e di tutti i suoi significati e curiosità. Ogni animale guida porta con sé un significato, che spetta a noi cogliere per trarne ispirazione e valorizzarci sempre di più ogni giorno.

Il Museo-Biblioteca della Cucina è allestito in una location eccezionale di fronte al maestoso Circo Massimo ed onora 500 anni di storia della cucina, dal medioevo al 900. Il Garum è una vera sorpresa, sotto tanti aspetti, in cui scoprire alcuni strumenti culinari, dall’antichità fino al ‘900, e ammirare alcuni dei più antichi ricettari d’Italia e Europa tra cui il trattato di cucina italiano più antico, risalente al Rinascimento

Nella sala al piano terra sono esposte le più svariate e curiose strumentazioni usate nel corso dei secoli per l’arte della panificazione, la pasticceria e la gelateria.

Stampi per dolci, stampi per cioccolato, forni di varie epoche compresi quelli domestici degli anni Cinquanta; pentole, padelle, utensili del Novecento per fare il pane, la pasta, il gelato (alcuni del Rinascimento), per vari tipi di formaggi, per la pasticceria, e terrine per il foie gras.

Altre curiosità sono delle ciotole di legno usate nel refettorio di un monastero e il primo gioco “culinario” per bambini prodotto a Ravensburg nel 1898.

Salendo al piano superiore si possono ammirare estratti di testi antichi e articoli di riviste d’epoca dedicati all’arte culinaria e incastonati in eleganti vetrine, ricettari cinquecenteschi come quello del cuoco “segreto” di Papa Pio V, o riviste di cucina degli Anni Trenta.