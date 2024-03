Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Torna, sabato 16 e domenica 17 marzo, davanti al Circo Massimo, uno dei market del Made in Italy più apprezzati a Roma negli ultimi mesi. Stiamo parlando di Ficus al Massimo. L'evento torna al Garum, Museo e Biblioteca della cucina, sito in Via dei Cerchi 87.

L'appuntamento è 16 e 17 marzo, dalle 10,30 alle 21, nei due piani interni al museo alla corte esterna. Handmade, moda sostenibile, gioielli, home devor, illustrazioni, flower design, vintage e vinili.

Il bellissimo palazzo storico sarà il palcoscenico di un weekend all’insegna della cultura, dell’arte e dello svago a ingresso gratuito. Tra antichi ricettari, utensili e macchine per preparare il cibo, potrete ammirare le eccellenze contemporanee del ‘fatto a mano’.

L’evento vedrà la partecipazione di giovani designers, artigiani, stilisti, illustratori ed artisti, accuratamente selezionati, che avranno modo di esporre gioielli, lingerie, moda sostenibile, home decor, candele e profumatori d’ambiente, accessori e borse di design, illustrazioni, vinili e luxury vintage. Un must per chi ha il pollice verde, sarà infatti possibile ammirare ed acquistare kokedama, bonsai, quadri originalissimi con verde stabilizzato, composizioni con fiori secchi o con fiori, muschi e licheni 100% naturali e stabilizzati, che durano negli anni a zero manutenzione.