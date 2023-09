Ficarra e Picone, lo spettacolo del duo comico all'Eur

Dopo Lino Banfi, Carlo Verdone e Sergio Castellitto, l’Auditorium di Palazzo dei Congressi all’Eur ospiterà, martedì 26 settembre Ficarra e Picone.

I due comici siciliani saranno protagonisti alle ore 21.00 della rassegna “Eur Culture” con il format “Standing Ovation”, ideato e curato dal critico cinematografico Mario Sesti, che mixa spettacolo, omaggio agli interpreti e arena cinematografica.

Sul palco Salvo Ficarra e Valentino Picone, commenteranno con Mario Sesti le più belle scene dei loro film proiettate sul grande schermo e risponderanno alle domande del pubblico, ripercorrendo le tappe più significative della loro carriera in un crescendo di battute e risate che regalerà agli spettatori un’immagine inedita ed intima dei due attori, considerati i comici più popolari e creativi dai tempi di Franco e Ciccio e Totò e Peppino.

Con questi ultimi, in particolare, i due comici condividono l’estro, la versatilità, l’abilità di abitare il cinema comico (che hanno saputo reinventare con un successo ed una originalità di forme che il genere non conosceva dagli anni della saga di Fantozzi), il teatro (che hanno affrontato con importanti classici) e il cinema d’autore (come dimostra la loro partecipazione da coprotagonisti in La stranezza di Roberto Andò).

“Eur Culture – ha dichiarato Oscar Pizzo direttore artistico della rassegna di musica, arte, spettacolo - torna per il terzo anno e propone "un certain regard" verso il cinema, soprattutto verso gli artisti che continuano a rendere famosa e inarrivabile la grande tradizione della Commedia Italiana”.