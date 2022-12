Fiabe sotto la neve al Castello di Santa Severa. Il 3 gennaio, il Teatro di Carta, presenta due repliche, alle 11 e alle 16 con ingresso gratuito.

I libri di fiabe sono quello che resta dei tempi passati, quando c’era ancora tempo diraccontare, ascoltare, dialogare e stare insieme. In quegli angoli dimenticati, ecco che il teatro diventa un “ufficio oggetti smarriti” capace di riportare a galla ciò che si era perduto per narrarne la storia e per far viaggiare la fantasia. Le fiabe sono imperniate sui sentimenti e sulle qualità essenziali dell’animo umano, quali la paura, il coraggio, l’amicizia, la curiosità, la gratitudine e per questo non sono soggette all’usura del tempo, conservando un potere magnetico capace di attrarre bambini (e adulti) di generazioni distanti.

“Fiabe sotto la neve”, a cura di Teatro di Carta, è una passeggiata tra le fiabe invernali e natalizie che ha come colonna sonora il suono ovattato dei passi sulla neve fresca, il crepitio della legna nel focolare e un suono di campanelli che

arriva da lontano

Per accedere al Magico Castello non serve la prenotazione e l'ingresso è gratuito Per visitare lo spazio interno della "Casa di Babbo Natale" si consiglia la prenotazione per non perdere la possibilità di scoprire anche questa magica attrazione.