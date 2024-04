Fiabe delle terre a Centrale Preneste Teatro

Per la rassegna “Infanzie in gioco 2023-24” a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) domenica 21 aprile alle ore 16.30 va in scena il reading “Fiabe delle Terre”, racconti di fiabe popolari da tutto il mondo con Valentina Greco, Tommaso Lombardo, Gabriele Traversa e la regia di Tiziana Lucattini. Un viaggio attraverso fiabe popolari scelte da patrimoni culturali diversi. Una volta, quando le donne e gli uomini si raccontavano riuniti attorno al fuoco paure e domande sulla vita e i suoi misteri, le storie rimbalzavano di bocca in bocca e nell’etere. E diventavano arte, l’arte dell’ascolto.

Adatto dai 3 ai 10 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 7 euro.

Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

