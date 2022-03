"Fettuccina Experience", la degustazione più "bona" della Capitale! Se ancora non avete assaggiato le famose fettuccine "ignoranti" del ristorante Mattarello Piazza Bologna, questa è l'occasione giusta per farlo!



5 tipologie di fettuccine, tipiche della tradizione romana, in abbinamento, in esclusiva per l'evento, con 5 tipologie di vino della cantina “Tenuta delle Quinte” del Lazio.



Un viaggio tra i sapori della tradizione romana, esaltati al massimo dalla qualità degli ingredienti e dall'abbinamento con il vino.



Ecco gli abbinamenti proposti durante l'evento:



? Cacio & Pepe - Virtù Romane

? Carciofi e Pecorino - Orchidea (Malvasia)

? Amatriciana - Primula Lucis (Cesanese)

? Carbonara - Canestraro (Grechetto)

? Mattarello - Nasyr (Syrah)



05/04/2022

h 20:30



Prezzo 30€