Festival Uno Sguardo Raro

Al via mercoledì 8 novembre 2023 a Roma l'ottava edizione di Uno Sguardo Raro - RDIFF, l’avanguardistico festival cinematografico internazionale che mette in primo piano opere che affrontano le sfide della vita legate a malattie rare o condizioni di diversità. Questo festival, unico nel suo genere, ha dimostrato il potere del cinema nel superare stereotipi e promuovere l'inclusione per coloro che vivono con fragilità legate a malattie rare e disabilità.



L'edizione 2023 del festival, dopo la preview tenutasi a Parigi lo scorso 3 novembre, si svolgerà dall’8 all'11 novembre, portando a Roma una serie di proiezioni ed eventi straordinarie coinvolgendo il pubblico in diverse location tra cui la Biblioteca Goffredo Mameli dell'Istituzione Biblioteche di Roma, gli Istituti IFO Regina Elena e San Gallicano, e l'Istituto Cine-TV R. Rossellini.

Il festival si concluderà nella Sala Cinema dell'Anica sabato 11 novembre. L'ingresso è libero previa prenotazione all'indirizzo info@unosguardoraro.org.



L'ottava edizione del festival ha visto una vasta partecipazione di opere italiane con la presenza di protagonisti d'eccezione come, fra gli altri, Alessandro Haber, Maria Grazia Cucinotta, Giuliana De Sio, Roberto Ciufoli, Gabriel Garko, Giorgia Salari ed Ettore Bassi.

In totale, il festival ospiterà 34 opere provenienti da 7 paesi diversi: Canada, Belgio, Grecia, Francia, Norvegia, Spagna e Italia. Le diverse narrazioni filmiche raccontano storie di vite che sfidano il quotidiano, dimostrando che ciò che è considerato semplice e naturale per alcuni può essere complesso e difficile per altri.

L'edizione italiana del festival annovera una giuria di grande qualità, guidata dallo storico presidente Gianmarco Tognazzi.



Uno Sguardo Raro RDIFF aprirà le sue porte al pubblico italiano mercoledì 8 novembre con una giornata realizzata in collaborazione con la Biblioteca Goffredo Mameli, durante la quale verranno proiettate le migliori opere in concorso nella categoria “Animazione”. Il festival proseguirà giovedì 9 novembre al Centro di Formazione Raffaele Bastianelli - IFO con le proiezioni e la premiazione dei migliori cortometraggi, compresi i premi speciali USR-HEYOKA, USR-PASOCIAL, e la MENZIONE USR-IFO. Venerdì 10 novembre, Uno Sguardo Raro si sposterà all'IISS Cine-Tv R.Rossellini, dove verranno proiettate le opere in concorso e fuori concorso, seguite dalle votazioni. Nella stessa giornata, presso la Sala Cinema dell’Anica, saranno, inoltre, consegnati i premi di USR-TELETHON.

Il festival si concluderà sabato 11 novembre, presso la Sala Cinema dell’Anica (viale Regina Margherita, 286), con la proiezione dei cortometraggi vincitori e la consegna di numerosi premi, tra cui “Uno Sguardo Raro ALLA CARRIERA”, “Uno Sguardo Raro IN SCHOOL” e “Uno Sguardo Raro IN ROSA”.



Nato come una semplice rassegna cinematografica nel 2016, il festival Uno Sguardo Raro si è evoluto nel corso di sette edizioni, diventando un appuntamento internazionale atteso, in cui il cinema diventa uno strumento potente per portare alla luce le condizioni di malattia spesso misconosciute o stereotipate. Oltre a raccontare storie di vita uniche, oggi il festival abbraccia il tema della diversità e dell'inclusione in generale.



Nel 2023 il festival Uno Sguardo Raro - RDIFF ha ricevuto per il sesto anno consecutivo la Medaglia della Presidenza della Repubblica.